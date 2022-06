La Norvège glace la Suède

Suède (4-3-3) : Olsen - Krafth, Milošević, Nilsson, Augustinsson - Cajuste (Karlstrom, 78e), Svanberg, Forsberg (Elanga, 66e) - Kulusevski, Isak (Gyokeres, 66e), Claesson (Olsson, 78e). Sélectionneur : Janne Andersson.



Norvège (4-3-1-2) : Nyland - Pedersen (Hanche-Olsen, 89e), Strandberg, Ostigard, Meling - Thorsby (Berg, 61e), Berge (Hauge, 89e), Ødegaard - Elyounoussi (Thorstvedt, 75e) - Sorloth, Haaland (King, 75e). Sélectionneur : Ståle Solbakken.

LT

... Ça fait un peu jeu mobile, non ?Grâce à un doublé de l'inévitable Haaland, la Norvège s'est imposée ce dimanche face à la Suède, nation contre qui elle n'avait plus gagné depuis 2005. Au cours d'une première période pas très relevée techniquement et assez pauvre en occasions, ce sont les Norvégiens qui fournissent la majorité du divertissement. Rapidement, Elyounoussi trouve de l'espace dans la surface suédoise, mais bute sur Robin Olsen (4). Les locaux ne peuvent pas se mettre grand-chose sous la dent, si ce n'est la frappe de Claesson depuis l'extérieur de la surface qui vient lécher le montant (12). Les Norvégiens augmentent cependant la pression, notamment avec Sorloth de la tête sur corner (16), puis avec Thorsby qui provoque un penalty après avoir été très légèrement déséquilibré par Krafth. Évidemment, Haaland ne se fait pas prier et transforme en force. Ensuite, rideau. Plus rien jusqu'à la pause, si ce n'est des fautes.Au retour des vestiaires, la Suède se remet la tête à l'endroit et domine les débats. Cette supériorité se traduit rapidement lorsque Krafth est trouvé au second poteau et a le temps de s’appliquer, mais Meling revient in extremis pour contrer sa tentative (52). Les coéquipiers d'Alexander Isak ont le ballon sans en faire bon usage, tandis que la Norvège se contente de défendre et piquer en contre. Tactique qui se révèle payante quand un six-mètres de Nyland est prolongé de la tête par Sorloth vers Haaland, qui profite de l’erreur de Nilsson pour s’infiltrer dans la surface et marquer d’une frappe croisée du droit. Son dix-huitième but, en dix-neuf sélections. Le nouvel attaquant de Manchester City aurait même pu inscrire un triplé dans la foulée, s'il avait remporté son face-à-face contre Olsen (73). Anthony Elanga, en réduisant l'écart d'une belle frappe enroulée, remet un peu de piquant au temps additionnel sans empêcher les Norvégiens de s'imposer. Avec ce succès, la Norvège vire en tête de son groupe de Ligue des nations.Erling n'a pas fini de planter...