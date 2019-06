La Norvège en quarts de finale au bout du suspense !

Après avoir ouvert le score en première période et concédé l'égalisation en fin de seconde, la Norvège s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde en sortant une Australie accrocheuse aux tirs au but.

Kerrir vite, Herlov' sur scène

Pression récompensée

Norvège (3-1-4-2) : Hjelmseth - Wold (S. Hansen, 102e), Mjelde, Thorisdottir - Minde - Saevik (Maanum, 72e), Boe Risa, Engen, Reiten - G. Hansen, Herlovsen (Utland, 77e). Entraîneur : Sjögren.



Australie (4-3-3) : Williams - Kellond-Knight (Polkinghorne, 94e), Catley, Kennedy, Carpenter (Harrison, 122e) - Van Egmond (Roestbakken, 117e), Logarzo, Yallop - Raso (Gielnik, 74e), Foord, Kerr. Entraîneur : Milicic.

Par Florian Cadu

83minute, à l'Allianz Riviera de Nice. Le deuxième huitième de finale de la Coupe du Monde 2019 s'approche de son terme, quand Kellond-Knight s'élance au point de corner. Au lieu de trouver une tête, son centre finit directement sa course dans les buts d'Hjelmseth. Voilà, c'est fait : alors qu'on croyait qu'elle ne se remettrait jamais de l'ouverture du score norvégienne intervenue après une demi-heure, l'Australie a enfin égalisé.À ce moment de la partie, lespeuvent s'en vouloir, elles qui pensait bien conserver leur avantage jusqu'au bout et en profiter pour se qualifier sans trop de soucis en quarts de ce Mondial. Au terme d'une rencontre à 44 tirs, ce sont finalement les tirs au but qui ont choisi le vainqueur. Lequel s'appelle... la Norvège, très forte mentalement.Pas du genre à patienter, Kerr allume la première mèche au bout de quelques secondes. Lancée en profondeur, l'attaquante se permet un petit pont avant de balancer sa frappe... Juste à côté des cages d'Hjelmseth. Le ton est donné : ce samedi soir, l'Australie va emmerder comme il se doit la Norvège. Notamment sur le plan tactique.Mais lesaiment les casse-têtes, et apprécient encore plus en venir à bout. Après avoir pris en main la possession de balle et calé le ballon dans ses pieds, la treizième nation au classement Fifa se montre enfin dangereuse. Avec réussite : à la demi-heure de jeu, Herlovsen ouvre le score en profitant de sa solitude dans la défense adverse. 1-0, le score reste le même jusqu'à la mi-temps malgré un penalty sifflé en faveur despuis annulé après visionnage de l'action.En seconde période, le manque de précision empêche les filets de trembler. Les tentatives hors-cadre s'enchaînent, et Williams fait le boulot pour éviter le break. Kerr, encore elle, parvient finalement à trouver la faille... mais en position de hors-jeu. Égalisation non-accordée, donc. Plutôt logique, au regard du combat qui se joue : si les débats sont équilibrés, la Norvège semble un poil plus déterminée que son ennemie du soir (davantage de frappes cadrées, de corners, de fautes, de carton...).Les 25 dernières minutes voient lespousser, et chercher le chemin de l'égalisation. Sans s'affoler, less'accrochent à ce petit pion qui leur permettrait de rejoindre les quarts de la compétition. Ce n'est pas large, ce n'est pas très esthétique mais c'est solide. Pas suffisant, toutefois, pour tenir : à la 83, Kellond-Knight balance un corner que personne ne touche... et qui termine au fond, synonyme de prolongation même si Hansen touche le poteau dans le temps additionnel. L'attaquante se procure une nouvelle occasion, mais elle est contrée pendant que Risa trouve la barre transversale. Entre-temps, Kennedy écope d'un rouge direct pour une faute en tant que dernière défenseure et laisse ses partenaires à dix à un moment crucial durant lequel son équipe prend l'eau. Une équipe qui s'écroule finalement lors des tirs au but... Quelle soirée !