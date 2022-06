La Norvège croque une deuxième fois la Suède

Norvège (4-3-3) : Nyland - Ryerson (M. Pedersen, 66e), Strandberg, Østigård, Bjørkan - Ødegaard (Thorstvedt, 66e), Berge, Thorsby (P. Berg, 66e) - Sørloth, Haaland (V. Berisha, 89e), Dæhli (M. Elyounoussi, 57e). Sélectionneur : Ståle Solbakken.



Suède (4-3-3) : Olsen - Krafth, Kurtulus (Papagiannopoulos, 85e), Ekdal, Augustinsson - Karlström (Claesson, 59e), Cajuste (M. Eriksson, 83e), Forsberg - Kulusevski, Isak (Gyökeres, 59e), Quaison (Elanga, 58e). Sélectionneur : Jan Andersson.



AL

Fait surprenant : Erling Braut Haaland y est allé de son doublé, sans toucher kyrielle de ballons.À l'Ullevaal Stadion ce dimanche, la Norvège a encore planté la Suède dans le dos (3-2), une semaine après son succès à Solna, et domine le groupe 4 de la Ligue B, en Ligue des nations.Si Robin Quaison se fait bien vite oublier dans un angle fermé, mais dégaine au-dessus de la transversale (5), l'entame est bel et bien norvégienne. Appliquée dans les transmissions et agressive au pressing, la sélection dirigée par Ståle Solbakken débloque tôt le match via Erling Haaland, dont la lecture du jeu, l'anticipation, puis le coup de tête clouent Albin Ekdal et Robin Olsen. Après un gros raté du caillou d'Alexander Sørloth, la Suède amorce un réveil. Mais Emil Forsberg ne ferme pas assez son pied (23), et Dejan Kulusevski - qui aura fait son match - se heurte à une jambe (30).Vous le voyez venir ? À l'issue d'un contact entre les paluches d'Olsen et le crâne de Sørloth, Haaland claque un pointard sur penalty, pour son 20pion en 21 sélections. Un superbe enchaînement de Forsberg remet la Suède dans la course, jusqu'au coup d'œil... d'Haaland, encore et toujours, pour Sørloth, qui s'élève au-dessus du Lillois Gudmundsson. Même si le portier norvégien Ørjan Nyland et son défenseur Leo Østigård se gênent pour laisser Viktor Gyökeres réduire l'écart, Oslo termine la saison en fête.Le Grand Nord a un nouveau maître.