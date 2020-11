La Norvège avec une équipe très amoindrie face à l’Autriche

Situation exceptionnelle, occasions exceptionnelles !Suite à un cas de COVID dans le groupe et l'annulation du match contre la , une nouvelle liste a été faite pour le match face à l' mercredi.Voici les 18 nouveaux sélectionnés, avec pour beaucoup une 1re sélection en A: pic.twitter.com/lmj6axw762 — Nordisk Football (@NordiskFootball) November 16, 2020

Ce n'est même plus une équipe B à ce stade. L’ensemble de la sélection nordique, avec ses stars Erving Haaland et Martin Odegaard, étant placé en quarantaine , la fédération norvégienne a décidé d’envoyer au charbon une équipe inédite pour affronter l’Autriche en Ligue des nations mercredi. Cet effectif est intégralement constitué de professionnels évoluant hors de Norvège, à l'exception de l’attaquant Veton Berisha, qui joue avec le Viking FK, mais qui a déjà contracté le virus récemment.Parmi les dix-huit nouveaux sélectionnés, on retrouve donc beaucoup de joueurs qui porteront les couleurs de leur pays au plus haut niveau pour la première fois. Et parmi eux, un certain Ruben Gabrielsen, capitaine du Toulouse Football Club. Le joueur n’a d’ailleurs pas hésité un instant pour se muer en sauveur de la nation.Un homme fort.