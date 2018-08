La Nati pousse ses anciens vers la sortie

115

Suite aux informations qui circulent dans la presse au sujet de l’equipe nationale et ma personne, je communiquerai demain mardi 7 aout la dessus.GF — Gelson Fernandes (@GelsonFernandes) 6 août 2018

JT

Tous à la retraite !Après un Mondial en demi-teinte (élimination en huitièmes par la Suède ), la Suisse de Vladimir Petkovic souhaite prendre un nouvel élan. En effet, depuis une dizaine d'années, la confédération helvétique stagne dans les grandes compétitions, passant les poules mais n'allant jamais beaucoup plus loin.Petkovic semble avoir trouvé la solution : appeler les joueurs de plus de 30 ans pour leur dire qu'ils seront mieux chez eux.Le milieu de l' Udinese Valon Behrami a annoncé lundi, contre toute attente, qu'il mettait un terme à sa carrière internationale (83 capes) à 33 ans. Alors qu'on évoquait en Suisse une brouille avec le sélectionneur, le joueur s'est exprimé sur laSelon le média helvète, Petkovic songerait à ne plus appeler plusieurs cadres : Johan Djourou , Stephan Lichsteiner et Gelson Fernandes . L'ancien Rennais et Stéphanois annoncera sans doute aujourd'hui sa retraite internationale.Petkovic affirme que les décisions qu'il sera appelé à prendre(communiqué), et que la Ligue des Nations permettrait de faire jouer des jeunes.L'équipe ne sera-t-elle rajeunie que pour les quatre prochains matchs ?