Gourvennec, la nage du saumon

Debout face aux doutes depuis la manche aller, Jocelyn Gourvennec a su planter dans la tête de ses joueurs qu'un exploit était possible, mercredi soir, à Pierre-Mauroy. Si Chelsea a finalement fait plier le LOSC à l'expérience, les Nordistes auront, au moins pendant une heure, livré une prestation à la hauteur de l'événement.

« On a su gagner des mètres, jouer chez eux... »

Par Maxime Brigand, à Pierre-Mauroy

Il fallait le voir se débattre depuis plusieurs jours à la manière d’un saumon remontant la rivière à contre-courant. Saumon, Jocelyn Gourvennec l’est depuis son premier jour dans le Nord, lui qui a vu une pétition demandant sa démission circuler bien avant qu’on ne lui tende le moindre stylo pour signer son contrat. Interrogé sur le sujet début février, il lâchait : «» Partant, dans la foulée de son installation dans le baquet de la Formule 1 la plus performante du dernier championnat de France, Gourvennec s’était enfermé à double tour, ne comptant pas ses heures au domaine de Luchin et concentrant 100% de son attention sur sa mission, son équipe, l’essence de son job de coach : le match à venir, l’entraînement, l’odeur du gazon fraîchement coupé… Sixième de Ligue 1 avant de retrouver Chelsea pour le deuxième huitième de finale retour de Ligue des champions de son histoire mercredi soir, son LOSC n’a jusqu’ici brillé que sur de rares séquences cette saison et a notamment souvent manqué d’épices, mais aussi de réalisme dans les deux surfaces, ce qui était sa grande force lors de la saison 2020-2021. L’Europe était une respiration, la bulle où les Lillois retrouvaient une forme d’insouciance et une large partie de leurs vertus. À Stamford Bridge, il y a trois semaines, on avait vu les Dogues miser sur ce cycle européen positif et aventureux, mais aussi oublier un élément clé en C1 : la folie. Mardi, Gourvennec ne disait pas autre chose : «» Face à ces propos, certains observateurs s’interrogeaient : Jocelyn Gourvennec était-il tombé sur la tête ? Croyait-il vraiment son groupe capable de renverser le champion d’Europe en titre ? Mieux : le technicien, armé de l’histoire d’une «» , a réussi à implanter cette graine d’espoir dans le crâne de chacun de ses joueurs. Avant la rencontre, Benjamin André a ainsi parlé d’un retour à jouer «» et d’un stade à faire exploser. Pierre-Mauroy était prêt, Jocelyn Gourvennec aussi.Puis, le rideau s’est levé et le LOSC a, comme à l’aller, tenté d’imposer un pressing haut à un Chelsea roi des sorties de balle, venu dans le Nord avec le 3-5-2 qui avait bouclé la première manche à Londres. Le système choisi par Tuchel a été un atout pour les Lillois, qui ont d’abord pu parfaitement poser leur filet lors d’un premier acte où les Blues ont contrôlé le ballon sans forcément contrôler les espaces. «, a alors salué Gourvennec.» La présence de Jorginho, qui a offert à Chelsea une supériorité structurelle dans le coeur du jeu, a parfois été un casse-tête, comme sur l’égalisation des Blues, mais le coach lillois a pu, entre autres, compter sur l’investissement tout terrain de Jonathan David.Reste que la Ligue des champions est une compétition de moments et mercredi soir, le LOSC a pris trois tournants dans le buffet : une fenêtre ouverte laissant Jorginho déclencher vers Pulisic dans les arrêts de jeu de la première période, une tête de Xeka qui a fini sa course sur le poteau gauche de Mendy au retour des vestiaires, et deux blessures (Botman et Çelik) qui ont forcé Jocelyn Gourvennec à retaper 50% de sa défense au pire des moments. Ressorti sur scène après l’entracte avec un 3-4-3 qui s’est fait bousculer pendant 25 minutes, Chelsea a alors su s’éviter le scénario irrationnel et Thomas Tuchel, qui a reconnu une erreur dans son choix de schéma de départ, a pu faire tourner avant de voir Azpilicueta couper la queue des Dogues. Une chose ne doit cependant pas être oubliée : mercredi soir, Lille a su se hisser à la hauteur demandée par l’événement et a concédé bien moins d’espaces qu’à l’aller. «, a alors conclu Gourvennec.» Le LOSC, qui a de nouveau fait face sur certaines séquences aux limites de son animation offensive et a certainement payé le fait de ne pas avoir retrouvé un deuxième Ikoné, capable en son temps d’allumer parfois les bougies comme peu d’éléments, doit désormais digérer l’issue de cette double confrontation bonus. Retrouver une telle nuit passera par la capacité de ce groupe à reposer certains ingrédients vus ce soir dès samedi, à Nantes. Et le saumon Gourvennec continue de nager.