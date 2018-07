La mystique selon Deschamps

On le sait, Didier Deschamps est quelqu'un d'extrêmement pragmatique. Mais derrière cette façade se cache un homme habité par son destin, convaincu qu'il a une place à part, et qui a réussi à faire entendre cela à ses joueurs.

« Une part d'irrationnel »

Par Alexandre Doskov

Tous propos recueillis par AD, sauf ceux d'Emmanuel Macron tirés du JDD

On ne l'a jamais surpris en train de se livrer à de grandes envolées lyriques, et il refuse tout ce qui pourrait le faire passer pour quelqu'un d'exalté. Quand il veut prendre ses gars aux tripes, Didier Deschamps est plutôt du genre à leur balancer une grande causerie qui parle de camaraderie, de combat et d'envie supérieure à celle des joueurs d'en face. Sélectionneur, pas gourou. Et le double champion du monde n'a pas attendu le mois de juin 2018 pour découvrir qu'il avait une solide capacité à être écouté et respecté. Son tampon de « meneur d'hommes » , il l'a reçu au milieu des années 1980, à cette époque où il portait une touffe de cheveux jamais coiffés et faisait chambre commune à Nantes avec Marcel Desailly . Et tous les coachs qui lui ont filé le brassard de capitaine à l'époque où il était joueur n'ont fait que confirmer la chose.Depuis qu'il est lui-même passé sur les bancs de touche, Didier Deschamps utilise un autre levier pour continuer d'asseoir son autorité : la gagne. Le palmarès. Ce qui met tous les sportifs d'accord, et permet de canaliser les fortes têtes. Au beau milieu de la Coupe du monde, Antoine Griezmann ne le cachait pas : «» Épisode 2 chez Paul Pogba : «» Mais au-delà d'un don naturel pour être un leader et d'une armoire à trophées surchargée, la méthode s'appuie également sur un autre élément plus compliqué à déceler : la mystique.Malgré tous ses efforts pour montrer qu'il est l'homme le plus pragmatique et terre à terre de la planète, Didier Deschamps laisse parfois poindre une facette plus étonnante de sa personnalité. Quelque chose de plus spirituel, de quasiment illuminé, qui pousse le sélectionneur à s'imaginer comme un élu choisi pour écrire l'histoire. Après la demi-finale, un journaliste avait interrogé Deschamps sur les similitudes avec 1998 (un défenseur qui marque et qui qualifie les Bleus en finale), en lui demandant s'il y voyait un signe du destin. La machine était lancée : «» Quelques minutes plus tard, un autre reporter avait insisté : «» Et là, Didier Deschamps s'était montré incapable de dissimuler un vrai sourire franc, venu du fond du cœur : «Observer un homme évoquer son propre destin quand il est persuadé que celui-ci est immense, c'est l'assurance de voir la personne en question s'animer instantanément. Un sourire qui point, un œil qui se met à pétiller, un port de tête qui s'élève de quelques millimètres. Oui, Didier Deschamps s'est mis dans le crâne depuis bien longtemps qu'il était spécial, et qu'il faisait partie de cette catégorie de gens qui marchent sur une route à part. La chose touche au surnaturel et à l'extatique, mais l'immense majorité des hommes et des femmes qui ont écrit la légende dans leurs domaines respectifs étaient portés par ce moteur.Généralement, quand quelqu'un est convaincu de vivre sa vie en empruntant un chemin qui mène tout droit vers la gloire, il arrive à entraîner derrière lui des cohortes d'adeptes. C'est de cette matière première que sont faits les grandes conquêtes militaires et les destins présidentiels. Mais aussi quelques victoires sportives retentissantes. Antoine Griezmann , toujours en parlant du coach de l'équipe de France : « Blaise Matuidi avait poussé le raisonnement un peu plus loin : «» Pas étonnant qu'Emmanuel Macron, un autre homme persuadé qu'un grand Architecte a dessiné un plan pour lui, se soit autant régalé à étreindre son Didier sur la pelouse du Loujniki. Pendant la campagne qui l'a mené à l'Élysée, le chef de l'État avait d'ailleurs assumé ce rapport à la transcendance en déclarant lors d'une interview au: «Il est plus compliqué de lancer Didier Deschamps sur le sujet. Même si la veille de la finale, il avait commencé à se mouiller : «» Avant d'illustrer avec une image hyper concrète pour ne pas s'égarer : «"on l'a travaillé à l'entraînement"» La tête tout là-haut, mais les pieds sur terre. Pas mal pour un homme d'1,69m.