La montée de Malines en Jupiler Pro League est confirmée

Ne pas jouer au plus Malines.Dans le viseur de la justice belge pour cause de suspicions concernant un match contre Waasland Beveren lors de la saison 2017-2018, Malines était exposé à une rétrogradation immédiate en deuxième division belge (D1B) alors que l'équipe Sang et Or avait validé son ticket pour la Jupiler Pro League à la fin de l'exercice écoulé.Au terme d'une excellente saison, lors de laquelle les Flamands ont également remporté la Coupe de Belgique , les Malinois, grâce à la décision de la Cour belge d'arbitrage du sport, pourront finalement bien monter en première division. La décision va à l'encontre de la sanction infligée par la Commission des litiges - qui avait placé Malines en D1B - et qui ne profitera donc pas au Beerschot, tombé en barrages d'accession et qui reste en D1B.Pas Malines au ski donc, mais bien Malines en Jupiler.