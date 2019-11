La montagne Ruff

En battant un record d'Ivan Ćurković, dimanche 24 novembre, Stéphane Ruffier est entré dans la mythique histoire des Verts. Entre Monaco et Saint-Étienne, le gardien cumule plus de dix ans au plus haut niveau, plus de 400 matchs de Ligue 1, un passage en équipe de France et des statistiques qui font de lui l'une des références à son poste. Pourtant, il reste, à 33 ans, un drôle de mystère. Il était temps de le percer.

« J’étais en week-end à Clermont, d’où ma famille est originaire. Comme je savais que Stéphane était à Saint-Étienne, je lui ai proposé de me rejoindre chez mes parents. Il a accepté et est venu. Ce week-end-là, mon petit frère, qui est traiteur, m’avait demandé de l’aide pour une livraison, et Ruff nous a accompagnés. Et je l'ai retrouvé avec une caisse sous le bras. »

Le Ruff-top

« Dans son caractère, Stéphane, c’est tout sauf un hurluberlu. On aimerait qu’il s’ouvre plus, mais il a certainement des blessures qui le poussent à se renfermer. »

En vert et contre tous

Vidéo

Du jet ski à Knysna

« En 2010, je m’éclate en jet ski et quand je rentre dans ma voiture, je vois que j’ai des dizaines d’appels, de mon agent et de plein de numéros que je ne connais pas. Au départ, j’ai pensé que c’était un club qui avait appelé pour moi. Mais c’était l’équipe de France. »

« Il aura au moins joué une fois la Coupe du monde... »

« Quitter Saint-Étienne, c'était pour le must, et non pour jouer le milieu de tableau à l'étranger. »

À la poursuite de Janot

Par Maxime Brigand, Florian Lefèvre et Mathieu Rollinger

Tous propos recueillis par MB, FL et MR, sauf mentions et l’anecdote de la livraison par le site 11 foot.





Il faut l’imaginer en débardeur, tatouages apparents, lâché au milieu d’Orcet, un petit village du Puy-de-Dôme. À l'été 2011, Stéphane Ruffier est à un virage. Un an après avoir croqué sa première cape internationale avec les Bleus lors d’un Norvège-France, le gardien de 24 ans vient alors de quitter Monacoet de poser ses valises dans un hôtel de Saint-Étienne. Le bonhomme a déjà tout connu : la bagarre pour devenir numéro un, un transfert avorté à Lille, une Coupe du monde, une relégation en Ligue 2... Tout, sauf une journée en Auvergne, avec une caisse de mignardises sous le bras et des convives à régaler.La suite de l’histoire est racontée par le journaliste Manu Lonjon, vieil ami de Ruffier : «Les gens chuchotent, cherchent à comprendre comment un gardien international peut se retrouver livreur improvisé. Un adulte ose s’approcher. «» lâche-t-il. Réponse de Ruffier : «» Relance du curieux : «» Démasqué, Stéphane Ruffier se marre, glisse que son aventure avec l’ASM est terminée, puis rejoint le camion. À cet instant, un autre convive file à la rencontre de Lonjon et gratte encore un peu : «» «» , rejoue le journaliste, avant de résumer l’affaire : «» Et c'est aussi celui que le reste du monde ne connaît pas.À 33 ans, Stéphane Ruffier a l’image d’un homme-tortue, d’un type qui se balade en permanence avec une carapace sur le dos. «, estime Anthony Maisonnial, arrivé au Paris FC l’été dernier après avoir connu Ruffier lors de ses débuts chez les pros à Saint-Étienne.» Ruffier a sa part de mystère : celle entourant un homme qui vient pourtantde franchir une légende nommée Ivan Ćurković. C’était dimanche 24 novembre, à Geoffroy-Guichard, lors d’un ASSE-Montpellier (0-0). La soirée avait débuté par la réception d’un cadre offert par son président, Roland Romeyer, elle s'est bouclée par un 159en carrière - un record parmi les gardiens de Ligue 1 en activité - pour le rempart stéphanois, qui est donc devenu le gardien le plus capé chez les Verts en championnat (304 matchs au compteur). Cerise sur le gâteau, Ruffier a sorti deux arrêts monstrueux. Et c’est finalement tout ce qui lui importait : la performance. «» , appuie Patrick Glanz, son agent historique. La bulle, toujours la bulle.Cela tient d’abord à un poste : gardien, le mec qui s’habille différemment, le type qui a le droit de prendre le ballon avec les mains, le joueur chargé de détruire le plaisir de ses adversaires. Partant, Stéphane Ruffier s’est conditionné depuis le premier jour à être une machine qui cherche en permanence à se perfectionner. «, confie Franck L’Hostis, formé à l’AS Monaco et désormais au Puy-en-Velay.» Mais cela tient aussi à la nature du personnage, un solitaire difficile à cerner, qu’il faut apprendre à apprivoiser. Ainsi, le premier contact avec Ruffier peut être une drôle d’expérience. «» , image Manu Lonjon, qui a rencontré l’ancien gardien de Monaco il y a maintenant une douzaine d’années. «, poursuit Guillaume Warmuz, qui a côtoyé Ruffier sur le Rocher au milieu des années 2000.» Et donc encore plus mystérieux, au point de ne pas «» selon Mathieu Coutadeur, devenu un proche du portier : «tacheFace à son silence, le monde du foot a préféré lui coller de nombreuses étiquettes : Ruffier le CRS, Ruffier le mec avec une élocution trop brute, Ruffier qui hurle sur un adversaire, Ruffier le gardien au regard évasif ou encore Ruffier l’ours du Forez. Des clichés exploités par Julien Cazarre dans l’émission. «, enchaîne Manu Lonjon.» «, justifiait Ruffier dans un entretien à Yahoo Sport en janvier dernier.» En coupant les vannes avec le cirque médiatique, Ruffier a alors construit sa zone de protection, renforcée par des performances sportives impeccables. Le gardien des Verts n’étant pas un habitué des bourdes, excepté un contrôle manqué lors d’un PSG-ASSE d’août 2014. Pour trouver le vrai Stéphane Ruffier, il faut donc changer de piste.Et partir là où le colosse se sent le mieux : dans l’eau. «» , pose Glanz. C’est dans les vagues du Pays basque qu’il se trouvait quand Raymond Domenech et Bruno Martini cherchaient désespérément à le joindre en juin 2010. En Afrique du Sud, où l’équipe de France s’apprête à imploser, Cédric Carrasso vient de se blesser lors d’un spécifique, et la FIFA autorise le staff des Bleus à le remplacer numériquement. «, raconte Ruffier, toujours à Yahoo Sport.» Le Basque rentre chez lui à Bayonne, file à Monaco en urgence pour récupérer des papiers et s’envole le lendemain depuis Paris pour Le Cap, via Johannesbourg. Sauf que dès le départ à Paris, le vol réservé a du retard et le portier rate sa correspondance dans la foulée. Ruffier baragouine en franglais aux guichets et réussit à se faire comprendre avec l’aide d’un certain Alexandre Ruiz, croisé par hasard dans le hall de l’aéroport de Johannesbourg. «Le Pays basque, là où Ruffier rentre dès qu’il a trois jours. Pour retrouver ses racines, ses potes d’enfance et son élément : l’océan. Mathieu Coutadeur se souvient d’une séance de surf, à Quiberon, en plein hiver, un lendemain de Lorient-ASSE : «, rembobine l’ancien Lorientais, qui joue aujourd’hui à l’AC Ajaccio.. » Autre passion du bonhomme : les voitures. C’est précisément par ce biais qu’il a rencontré Manu Lonjon. À l’époque, ce dernier n’est pas encore journaliste, mais vendeur de bagnoles. Lonjon : «"Je t’inviterai à manger, tranquille."» Hors des radars, Stéphane Ruffier est tout sauf un mur., confiait-il un jour à"Si vous saviez à quel point vous vous trompez..." » Enfant, Stéphane Ruffier aurait pu, lui aussi, se planter. Car, au début, le Basque cavalait en short, mais sans gants sur les mains. Il était attaquant. Déjà, il n’avait peur de rien. «» , remet Gérard Parmentier, devenu plus tard son entraîneur spécifique à l’Aviron bayonnais. «» , embraye Michel Camiade, son premier éducateur au club bayonnais. Alors, plutôt que de cirer le banc de l’équipe une, Ruff a enfilé les gants et s’est imposé comme le meilleur gardien dès le premier entraînement. Il a huit ans. «, glisse Michel Camiade, trente ans de métier dans le rétro avec cette catégorie.Puis, il y aura le Mondial 98 et un tournoi organisé quelques semaines avant la compétition entre les meilleures équipes du district des Pyrénées-Atlantiques : le vainqueur pourra disputer un match en lever de rideau d’Argentine-Japon, à Toulouse. Dans les cages de l’Aviron, Ruffier, avec ses cheveux bruns et son maillot bariolé, est indéboulonnable. Camiade se souvient de ce dernier match «» L'Aviron tient le nul. À la fin de la rencontre, Peio Sarratia, conseiller technique régional qui fut accessoirement le premier sélectionneur de Didier Deschamps en U13, s’approche de Camiade : «» Parade du coach : «» Ainsi, Ruffier et sa bande ont joué sur la pelouse du Stadium le 14 juin 1998, avant de regarder avec des étoiles dans les yeux Gabriel Batistuta donner la victoire à l’. «» , souffle Camiade avec son accent basque. Voilà où se situe, pour beaucoup, la limite de l'immense gardien qu’est ensuite devenu Stéphane Ruffier. Repéré au printemps 2002par Arnold Catalano, un recruteur de l’AS Monaco, il est repassé par Bayonne trois ans plus tard pour une saison en National, en prêt, avant de devenir le patron à l’AS Monaco et à l’AS Saint-Étienne. Ruffier avait tout pour lui, pourtant, aujourd'hui, il ne compte que trois sélections chez les Bleus, n’a jamais joué le moindre match de Ligue des champions et n’a qu’une Coupe de la Ligue accrochée au CV. Mais que lui manquait-il pour atteindre les sommets ?Interrogé paren 2017, Guy Lacombe, l’entraîneur qui lui a donné le brassard de capitaine à Monaco, avançait une réponse : «» D’autres estiment que si Ruffier n’a pas touché la barre supérieure, c’est à cause de son caractère entier. Avec lui, pas de cirage de pompes. Peu de communication. Aucune connivence. Pas de calcul, pas de concession, que du brut de décoffrage. Pas question non plus de laisser quoi que ce soit - même des miettes en Coupe de la Ligue - à ses concurrents. C’est justement grâce à cet état d’esprit que Stéphane Ruffier a toujours gagné sa place et qu’il a posé son carrosse sur l’autoroute du succès en prenant coup sur coup le trône à deux cadors : Flavio Roma à Monaco, Jérémie Janot à Saint-Étienne. À la suite du forfait de Steve Mandanda avant le Mondial 2014, le gardien des Verts était même passé numéro deux derrière Hugo Lloris. C’était son heure... et Deschamps le lui aurait aussi fait sous-entendre. Sauf qu’au retour de blessure de Mandanda, ce dernier reprend sa place de second dans la hiérarchie et fait de nouveau reculer Ruffier, qui n’a plus l’envie de venir chez les Bleus pour être une roue de secours. «, explique Warmuz qui avait vu débarquer à Monaco un jeune homme sans complexe.» Diagnostic confirmé par Sylvain Marchal, ancien camarade à Sainté : «» Un an après le Brésil, il s’entend alors avec Didier Deschamps, un autre Basque, pour ne plus être appelé en équipe nationale dans ce rôle. Résultat : Stéphane Ruffier ne verra plus Clairefontaine.Ni Clairefontaine ni un podium de l’UNFP : au cours de sa carrière, l’international français n’a jamais été élu meilleur gardien de Ligue 1. Alors, quoi ? On reproche à Ruffier de n’être jamais allé plus haut que Saint-Étienne, un club qu'il a participé à hisser régulièrement en Coupe d'Europe - même si les Verts n’ont plus fourré leur pif sur un podium de première division depuis les années 1980. Il y a quelques années, Ruffier aurait pu franchir le pas : la Roma s’était présentée à lui, via la voix de Rudi Garcia, puis... «» , regrette Patrick Glanz, qui avoue avoir discuté avec plusieurs clubs anglais, «» . Stéphane Ruffier n’a jamais quitté le Forez, car à ses yeux, partir, c’était pour «must» L’homme a choisi une autre voie, est devenu un héros chez les Verts, a dépassé Ćurković et se rapproche tout doucement du record absolu de Jérémie Janot (386 matchs dans les bois verts, 367 pour Stéphane Ruffier toutes compétitions confondues). Sous contrat à Sainté jusqu’en 2021, Ruffier est promis à une fin de carrière au club. Puis, arrivera un jour où il rentrera de nouveau chez lui, où l’attend sa planche. Au Pays basque, sa terre, son océan : la tortue aura retrouvé son élément.