La MLS de retour cet été avec un tournoi en Floride

Le show à l'américaine.La Major League Soccer va faire son retour à partir de juillet prochain, mais avec un format innovant : un tournoi regroupant les 26 franchises, du 8 juillet au 11 août, au Walt Disney World Resort d'Orlando (Floride). La saison, qui s’était arrêtée après deux journées seulement, reprendra ensuite.Ce tournoi ne ressemblera pas à une simple préparation d’avant-saison sans enjeux, puisque le vainqueur sera qualifié pour la Ligue des champions de la CONCACAF 2021, et que les points seront comptabilisés pour la suite du championnat. Réparties en six poules, les franchises américaines et canadiennes tenteront d'atteindre la finale le 11 août, en passant par huitièmes, quarts et demies. Pour un total de 54 matchs.On n'oublie pas les droits télé, puisque les rencontres seront évidemment retransmises en direct.