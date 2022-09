La minute de silence en l’honneur d'Elizabeth II pas respectée en Irlande et en Ecosse

A minute's silence for The Queen held during the Hearts v Istanbul Basaksehir game was cut short due to shouting and booing from the crowds https://t.co/7qYhxBH9Ci — Edinburgh Evening News (@edinburghpaper) September 8, 2022

ALB

Les Hammers ont célébré l'une de leur plus grande supportrice Alors que les supporters de West Ham ont entonné un magnifique God Save The Queen et que la minute de silence a été religieusement respectée à Old Trafford ce jeudi soir, d’autres hommages en l’honneur de la Reine Elizabeth II se sont moins bien déroulés ailleurs dans le Royaume Uni. En Ecosse, la rencontre Heart of Midlothian – Basaksehir a démarré par une minute de recueillement qui a été le théâtre d’obscénités lancées par certains., a rapporté un spectateur dans les colonnes duMême cas de figure en Irlande où les Shamrock Rovers affrontaient Djugarden. Dans les travées du Tallaght Stadium à Dublin, la minute de silence a été conspuée par des chants moquant la Reine.Comme quoi, des supporters débiles , il y en a partout.