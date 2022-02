La mine du week-end vous est offerte par Gabriel Paulista

[VIDEO - BUT] #LaLiga Arrêtez tout ! On a déjà le but du week-end ! Un missile surpuissant de Gabriel Paulista qui file pleine lucarne !!https://t.co/C8SOoYrSmu — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 26, 2022

Un seul pion, mais alors quel caramel.Victorieux par la plus petite des marges sur la pelouse de Majorque ce samedi après-midi (1-0), Valence pourra se targuer d'avoir inscrit un des buts du week-end, au nez et à la barbe de la planète foot. Excessivement inspiré, le défenseur central brésilien desGabriel Paulista n'a pas privilégié la finesse et ledans les Baléares, mais plutôt l'option sacoche XXL des 35 mètres. Un véritablequi a fait mouche pleine lucarne, avec l'aide de la transversale.Le plus impressionnant dans l'affaire, c'est que l'ancien axial desdisputait là son premier match depuis quatre mois.