« La mélodie de la Ligue des champions manque à beaucoup de gens... »

Avec un million de vues en moins de deux jours, Clara, aka @pianodinde, 18 ans, a réalisé l’un des buzz de cette période de confinement grâce à sa reprise de l’hymne de la Ligue des champions. Entre quelques notes et ses révisions, elle revient sur le pourquoi du comment de sa petite vidéo !



Propos recueillis par Pierre Maturana

Pas vraiment ! Je sais qu’en ce moment cette mélodie manque à beaucoup de gens alors je m’y attendais un peu.Mes frères suivent le foot depuis l’enfance, donc c’est une musique que j’entendais régulièrement à la maison !Un ami m’a demandé de la faire et étant donné que c’est un morceau que j’apprécie et qui est simple à jouer, j’ai accepté. J’ai trouvé un enregistrement de l’hymne sur Youtube, je l’ai mis dans mes écouteurs, cachés par mes cheveux, et je me suis filmée en train de jouer par-dessus. Ensuite, j’ai assemblé l’enregistrement et ma vidéo sur iMovie. J’ai réalisé dix prises avant d’être vraiment satisfaite !C’est un morceau simple, la seule difficulté est de réussir à jouer juste tout le long, ce que j’ai un peu de mal à faire en général quand je fais une reprise. Mes confrères musiciens l’ont sûrement remarqué ! C’est frustrant parce que lorsque j’enregistre quelque chose, il y a presque toujours une ou plusieurs fausses notes qui me gênent, et quand j’écoute ma vidéo, je n’entends que ça.Le temps d’écrire la partition, de la travailler un peu puis de la retenir par cœur, ça m’a pris environ une heure et demie.Je trouve que les chœurs donnent un caractère puissant à cet hymne. Même sans être une amatrice de foot, j’en ai des frissons. J’aime aussi beaucoup la partie des violons qui symbolise une sorte d’élévation, comme un escalier qu’on monterait marche par marche pour atteindre la victoire. C’est comme ça que je l’interprète en tout cas !Non, pas que je sache, en tout cas pas en messages privés. Je ne vois malheureusement pas tous les commentaires donc j’en ai peut-être loupés, mais je ne pense pas, mes amis m’en auraient sûrement déjà informée !J’ai commencé il y a environ 12 ans dans une école de musique communale que je n’ai jamais quittée, mais j’aimerais entrer dans un conservatoire régional dans quelques mois.Bien sûr ! Je ne sais pas encore lesquelles, mais je regarderai parmi les requêtes qu’on m’a faites s’il y en a qui me plaisent et qui sont à ma portée. J’ai aussi quelques vidéos en préparation, mais je suis en période d’examens donc c’est un peu compliqué, je vais faire de mon mieux !