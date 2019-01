La Meinau, l'autre cathédrale

Strasbourg est l'une des belles surprise de cette saison. Or, si aujourd’hui le Racing a survécu, il le doit à son peuple. S’il revit en Ligue 1, il le doit à son stade. Les tribunes bleu et blanc clament tous les quinze jours, dans la cathédrale de la Meinau, l'amour de leurs couleurs. Une ambiance unique qui a permis au RCSA de regarder Paris, Marseille et Lyon droit dans les yeux.

« Notre sang n’est pas rouge, mais bleu et blanc »

Dans le ventre chaud des derbies de CFA

Nettoyage bénévole, Ranieri et PSG

Par Nicolas Kssis-Martov

21 octobre dernier. Thierry Henry revient en France à la tête d'un Monaco agonisant. Premier match test sur les bords du Rhin. Alors que les commentateurs se déchirent sur le supposé désamour des Français envers l'ancienne idole d' Arsenal , la Meinau l’applaudit longuement, avec un infini respect. «» , déclare le champion du monde 1998. Bienvenue dans un autre stade et un public unique. Un public qui sait peut-être mieux que quiconque ce qu’est la rédemption.» Jean-Luc Filser, le speaker de la Meinau, résume parfaitement cette sensation qui s’empare de vous dès lors que vous pénétrez l’enceinte, après avoir descendu le petit chemin depuis le Tram A en longeant la pizzeria et le McDo. «» , confirme pour sa part Philippe Wolf, président de la Fédération des supporters du Racing.Pour percer le mystère de cette ambiance hors-norme, qui retournent le cerveau et l'estomac de tous les observateurs, il faut revenir à l’histoire particulière du Racing, et la manière dont il fut sauvé du naufrage et des ténèbres.Certes, le RCSA a toujours tenu une place à part dans la capitale alsacienne. En 1979, une foule massive acclama les nouveaux champions de France (Domenech, Dropsy, etc.), «» , croira compter un Gilbert Gress euphorique, des scènes jamais vues depuis la libération en tout cas. Une capacité à se rassembler autour du Racing qui perdurera. «, se rappelle également Philippe Wolf.» «, se souvient Ali Mathlouthi, formé au Racing, avec lequel il a remporté la Garmbardella 2006 et joueur de l'équipe première jusqu'à 2011.Toutefois, la vrai genèse de l'actuel engouement date étrangement et justement de la période qui suit, peut-être la pire (hormis l’occupation évidemment). Après une gestion catastrophique, Strasbourg est relégué ans les limbes de la FFF. À la surprise générale, les affluences à la Meinau affichent des chiffres fous pour le CFA ou le National : 6500 âmes de moyenne en CFA2 avec près de 10 883 spectateurs lors du « choc » le 5 novembre 2011 contre le SC Schiltigheim (l’avantage des divisions inférieures fut d’offrir des derbies dans une région où seul le Racing avait survécu au haut niveau). Avec ensuite des pointes à 20 000 en CFA contre le FC Mulhouse et même 26 724 face à Colomiers le 22 mai 2015 en National. Des billetteries dont certains rêvent parfois en Ligue 1. Justement, revenu parmi l’élite, le taux de remplissage avoisine désormais les 95%. Le RCSA squatte sans problème le podium des gradins.se remémore Philippe Wolf,» «confirme Jean-Luc Filser,Ces années de galère vont forger une identité singulière du public et des ultras (UB 90, Kop ciel et blanc, etc.). Une harmonie qui s'est forgée dans le dur et la dure réalité du foot des modestes, loin des lumières et des médias. «, confirme Philippe Wolf.» Un club, un stade, un public. En clair, à Strasbourg , la star, c'est la Meinau.Les joueurs savent ce qu’ils doivent à ce stade qui impressionne les visiteurs. «» , raconte Philippe Wolf. «» , constate basiquement Jean-Luc Filser. «disserte Philippe Wolf.» Semper fidelis.