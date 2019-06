La Mauritanie et l'Angola dos à dos

Mauritanie (4-4-2) : Souleimane - Diaw, Abeid, Ab. Ba, N'Diaye - Ad. Ba, El Id, Dellahi, Camara - Diakité, Bessam. Entraîneur : Martins.



Angola (4-3-3) : Cabaça - Gaspar, Paizo, Bastos, Massunguna - Ribeiro, Carmo, Show - Campos, Da Costa, Dala. Entraîneur : Vasiljević.

Quant une seule frappe a été cadrée à la mi-temps d'un match, c'est mauvais signe. Surtout quand seulement six tirs ont été tentés, deux camps confondus.Opposée à la Mauritanie lors de la deuxième journée de Coupe d'Afrique des Nations dans ce groupe E, l'Angola a tout de même dominé. En première période, lesont en effet touché la balle 65% du temps. Mais la précision a manqué devant le but, comme dans les passes concernant l'adversaire. Dès lors, pas très étonnant de voir le score encore vierge une fois la pause arrivée...Malheureusement, le second acte n'a pas montré beaucoup plus de choses. La Mauritanie a pris confiance et s'est montrée (un peu) plus dangereuse (sept tirs, zéro cadré), alors que l'Angola a baissé le pied. Résultat : aucun filet n'a tremblé, et les deux équipes n'ont pris qu'un point.Insuffisant, toutefois, pour les éliminer de la compétition avant l'ultime étape des poules.