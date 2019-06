La Maroc couche la Côte d'Ivoire et file en huitièmes de finale

Mieux organisés et très bien rodés collectivement, les Lions de l'Atlas ont muselé au métier des Ivoiriens sans inspiration ce vendredi soir, et sont désormais assurés de décrocher leur ticket pour les huitièmes de finale de la CAN.



Amarabat, premier de cordée

Le bunker marocain

Maroc (4-2-3-1) :Bounou - Dirar, Benatia, Saïss, Hakimi - Belhanda, El Ahmadi - Ziyech (Boufal, 75e), Boussoufa, Amarabat - En-Nesyri. Sélectionneur : Hervé Renard.



(4-3-3) : Gbohouo - Aurier (Bagayoko, 67e), Is. Traoré, Kanon, W. Coulibaly - Seri (Bony, 63e), Serey Dié, Kessié - Gradel (Cornet, 55e), Kodjia, Pépé. Sélectionneur : Ibrahim Kamara.



En voilà une équipe qui sait dicter les termes du combat. En lançant une attaque préventive symbolisée par ce but précoce d'En-Nesyri. Puis en levant haut ses boucliers, sur lesquels les Éléphants se sont sans cesse fracassé les défenses. Rodé collectivement et parfaitement en place tactiquement, ce Maroc là, désormais qualifié pour les huitièmes de finale, à pour l'instant plutôt la gueule d'un candidat capable de soulever le trophée de cette CAN 2019.Manifestement pas fan du concept de round d'observation, Serge Aurier envoie dès la première minute un centre téléguidé sur le crane de Kodjia, mais Sais, vigilant, éteint l'incendie sur sa ligne. Un départ de feu, mais l'ensemble se tasse rapidement : les deux équipes pataugent dans la phase de construction, alors que ni Serri, ni Belhanda, toux deux installés au poste de meneur de jeu, ne touchent assez de billes pour piloter les actions de leurs équipes respectives. A ce petit jeu là, c'est encore le Maroc qui s'en sort le mieux, notamment grâce aux montées d'Hakimi et Dirar, qui foutent régulièrement le bazar dans l'arrière garde des Éléphants.Les Lions de l'Atlas prennent confiance, Belhanda et Ziyech inventent enfin quelques passes bien chiadées et les Ivoiriens commencent lentement, mais surement, à reculer. De quoi permettre à Amarabat de crocheter la porte de la serrure adverse. Le milieu d'Al-Nasr se fend de quelques élégants entrechats pour embobiner la défense, puis saupoudre l'ensemble d'une passe entre les lignes pour En-Nesyri, qui zigouille Gbohouo à bout portant. Mystifiée, la Côte d'Ivoire se secoue enfin les méninges, mais Pépé, qui profite d'une sortie de Bounou, ne cadre pas sa tentative, alors que Serey Die voit sa frappe lourde déviée par le portier marocain.Problème pour les ouailles d'Ibrahim Kamara : le Maroc sait parfaitement bien bétonner derrière. Pépé, incapable de prendre de la vitesse, se traîne comme un grabataire sur son aile et Gradel, paumé sur son coté gauche, est vite remplacé par Cornet, qui ne fera guère mieux. Pire, les Ivoiriens se payent un gros coup de poisse quand Aurier, blessé, doit sortir à l'heure de jeu. Impuissants offensivement, les vainqueurs de la CAN 2015 doivent même se farcir les contres marocains et il ne manque pas grand chose à En-Nesyri pour doubler la mise et plier la partie. Un coup de grâce qui n'arrivera jamais, mais dont le Maroc pourra finalement se passer : la Côte d'Ivoire ne s'en sort pas et les Lions de l'Atlas en profitent pour cueillir leur seconde victoire de la phase de groupes. Une bonne nouvelle pour l'éternelle chemise blanche d'Hervé Renard, qui ne devrait que modérément transpirer lors du dernier match de poule de ses protégés, face à l'Afrique du Sud, le 1er juillet prochain : lui et les siens sont déjà assurés de disputer les huitièmes de finale de cette coupe d'Afrique des nations 2019.