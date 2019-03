La malédiction Ramsey se poursuit

MR

La faucheuse galloise est de retour !Auteur de soixante-cinq buts depuis le début de sa carrière à Cardiff en 2007, Aaron Ramsey est suivi par une drôle de malédiction qui ne semble pas près de s'arrêter. La statistique est terrible : sur l'ensemble de ses pions, vingt et un ont été suivis par le décès d'une personnalité publique.Après le footballeur mexicain De Nigris en 2009, Steve Jobs et Kadhafi en 2011, Jorge Videla et Withney Houston en 2013, Robin Williams en 2014 ou David Bowie, Alan Rickman et Nancy Reagan en 2016, c'est au tour de Keith Flint et Luke Perry d'avoir subi le fléau du Gallois. Le membre du groupe Prodigy et l'acteur américain sont tous les deux décédés le 4 mars, au lendemain du but de Ramsey contre Tottenham (1-1) Ramsey, ce mauvais œil.