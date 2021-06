RMC Sport devrait diffuser la majorité de la C3 et de la C4

AB

RMC Sport s'offre la toute première édition de la nouvelle C4.Pour la période 2021-2024, en plus des deux meilleures affiches de la Ligue des champions, Canal + diffusera également la meilleure affiche de Ligue Europa ou de Ligue Europe Conférence en co-diffusion avec W9. Le reste des rencontres des petites coupes d'Europe devait échoir à la chaîne Téléfoot, mais elle a mis la clef sous la porte en février dernier. Selon les informations de L'Équipe , c'est RMC Sport qui aurait raflé la mise. La chaîne du groupe Altice diffuserait sur le sol français les 266 matchs par saison que comptent la C3 et C4, et ce jusqu'en 2024. Cela lui permettrait de programmer soit l'OM ou l'OL sur son antenne pour la Ligue Europa et Rennes pour la Ligue Europa Conférence. De plus, RMC Sport négocierait avec Canal + pour obtenir une co-diffusion des deux meilleurs affiches de la Ligue des champions à la rentrée.À Lyon, Marseille et Rennes de jouer.