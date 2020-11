La Macédoine, quel festin !

À l'occasion d'un barrage pour l'histoire dans lequel deux nations s'affrontaient pour une première qualification en tournoi international, la Macédoine du Nord a fait plier la Géorgie grâce au héros national Goran Pandev (0-1), et validé son ticket pour le prochain Euro. Fort.

La joie de la Macédoine du Nord qui se qualifie pour la première fois de son histoire à l'Euro grâce à un but de Goran Pandev ! ?? ? https://t.co/whP3LRQlZA #lequipeFOOT pic.twitter.com/ERRDiMJMKQ — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 12, 2020

FaceTime présidentiel et retrouvailles avec l'Autriche

Тимот на македонската фудбалска репрезентација од мене, но и од сите граѓани, има целосна поддршка.?? Вечерва, од 18:00 часот ќе ги бодриме и ќе навиваме нашите фудбалери да ја победат репрезнтацијата на Грузија и да се пласираме на Европското фудбалско првенство догодина. pic.twitter.com/KD2nFRhblM — Stevo Pendarovski (@SPendarovski) November 12, 2020

Par Jérémie Baron

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Même dans ses rêves les plus fous, pas sûr que Goran Pandev ait imaginé un scénario aussi idyllique. L'ancien de l'Inter, vainqueur de la C1 2010 avec Mourinho, capitaine, meilleur buteur et véritable étendard de la Macédoine du Nord dont il porte les couleurs depuis 2001, avait rendez-vous avec l'histoire ce jeudi au stade Boris-Paichadze de Tbilissi face à la Géorgie. Et il n'a pas failli à sa tâche du haut de ses 37 berges et 114 sélections : avant l'heure de jeu, l'attaquant du Genoa a profité d'un magnifique mouvement à trois dont il a été au relais et à la conclusion (construit avec les deux autres « italiens » de cet effectif, Ilija Nestorovski et la pépite napolitaine Eljif Elmas ) et a fait basculer tout un pays dans l'allégresse Une vraie libération pour cette sélection des Balkans, malmenée pendant la majorité de la partie par des Géorgiens plus entreprenants – à l'image des deux grosses occasions pour Tornike Okriashvili après 30 minutes –, mais qui a trouvé les armes, comme face au Kosovo un mois plus tôt en demi-finales de ces barrages (2-1), pour forcer la décision. À l'instar de la Finlande , le petit pays de deux millions de résidents, 30 ans après sa déclaration d'indépendance, découvrira le très haut niveau footballistique en juin prochain lors du championnat d'Europe des nations, après douze rendez-vous manqués (Mondiaux et Euros confondus). Dans le monde des petits, le voisin de l'Albanie a gagné la bataille.Du côté de Skopje, un groupe est véritablement né. Même si elle avait réalisé sa meilleure campagne de qualifications de tous les temps en se plaçant à la troisième position du groupe G (devant la Slovénie), la Macédoine doit en fait son salut à sa place de leader de poule en dernière division de Ligue des nations – devant l'Arménie, Gibraltar et le Liechtenstein – grâce à ses quatorze pions en six matchs, dont quatre signés Aleksandar Trajkovski, aujourd'hui à Majorque. En remportant ensuite ses deux matchs à élimination directe via cette voie D de la Ligue des nations, les Macédoniens deviennent les heureux bénéficiaires du nouveau joujou de l'UEFA, qui avait notamment pour but d'offrir une ouverture aux sélections les plus modestes . Lesquelles, sans cette innovation, auraient continué de regarder tout cela de loin.Ce qui signifie que la Macédoine aura fort à faire pour réaliser autre chose que de la figuration cet été entre Amsterdam et Bucarest. Elle a beau ne plus avoir perdu depuis un an, l'escouade d'Igor Angelovski – dont la récente entrevue avec le président de la République Stevo Pendarovski a semble-t-il porté ses fruits – fera figure de petit poucet parmi les petits poucets, dans sept mois au moment de se frotter aux Pays-Bas, à l'Autriche (face à qui elle s'est inclinée deux fois en qualifications) et à l'Ukraine dans la poule C. En place depuis cinq ans maintenant, le sélectionneur pourra compter sur ses autres hommes forts comme Boban Nikolov (milieu de Fehérvár en Hongrie), Stefan Ristovski (latéral droit du Sporting Portugal), Ezgjan Alioski (le latéral ou ailier du Leeds de Bielsa), Enis Bardhi (milieu de Levante) ou Darko Velkovski (défenseur central du HNK Rijeka qui avait offert la victoire contre le Kosovo). Voilà : la 65nation FIFA aura le droit de s'attabler au grand festin continental. Et Goran Pandev tient son baroud d'honneur, un peu plus de dix ans après avoir soulevé la Ligue des champions dans le ciel de Madrid.