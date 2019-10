La liste des 30 nommés au Ballon d'Or

Les 30 nominés :

Cercle privé.Ce lundi soir,a annoncé la traditionnelle liste des 30 nominés au Ballon D'Or. Un groupe dans lequel on peut retrouver les principaux acteurs habituels. Liverpool(7), le Barça(4), L'Ajax(4) et Manchester City(5) compte à eux seuls 19 des 30 sélectionnés. Pour le graal, les principaux favoris du côté de Liverpool sont Virgil Van Dijk et Sadio Mané. Sans oublier, Lionel Messi encore une fois auteur d'une saison XXL, avec un championnat d'Espagne et une campagne de Ligue des Champions mémorable. À noter également la présence de quatre français avec Antoine Griezmann, Hugo Lloris, Kylian Mbappé et Karim Benzema, faisant de la France la deuxième nation la plus représentée après les Pays-Bas.Hugo Lloris (Tottenham Hotspurs)Dusan Tadić (Ajax Amsterdam)Frenkie De Jong (Ajax Amsterdam/FC Barcelone)Sergio Aguero (Manchester City FC)Sadio Mané (Liverpool FC)Marc-André Ter Stegen (FC Barcelone)Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC)Pierre-Emeric Aubameyang (Arsenal FC)Donny Van de Beek (Ajax Amsterdam)Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)Cristiano Ronaldo (Juventus FC)Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam/Juventus FC)Alisson (Liverpool FC)Karim Benzema (Real Madrid)Georginio Wijnaldum (Liverpool FC)Virgil Van Dijk (Liverpool FC)Bernardo Silva (Manchester City FC)Roberto Firmino (Liverpool FC)Robert Lewandowski (Bayern Munich)Heung-Min Son (Tottenham Hotspurs)Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid)Mohamed Salah (Liverpool)Marquinhos (Paris Saint-Germain)Raheem Sterling (Manchester City FC)Joao Felix (Benfica/Atlético Madrid)Antoine Griezmann (Atlético Madrid/FC Barcelone)Kevin de Bruyne (Manchester City)Kalidou Koulibaly (Naples SSC)Riyad Mahrez (Manchester City FC)Lionel Messi (FC Barcelone)Allez, en joue.