La liste des 23 du Nigeria sans Iheanacho

VLU

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lessont prêts pour s'envoler.Le sélectionneur du Nigeria, Gernot Rohr, a dévoilé dimanche l'identité des 23 joueurs qui défendront les couleurs vertes et blanches à la CAN 2019. L'ancien technicien niçois a constitué un groupe plutôt déséquilibré (quatre milieux de terrain seulement, pour neuf attaquants), mais attendu : les principaux cadres de l'équipe, comme Balogun, Ndidi, Musa, Iwobi et Ighalo, ont tous été retenus par le sélectionneur.Le seul absent se nomme Kelechi Iheanacho, auteur d'une saison médiocre à Leicester City (un but en 30 apparitions). À noter également, la sélection de l'emblématique capitaine des, John Obi Mikel, sorti de sa retraite internationale pour l'évènement.Un petit 4-2-4 pour aller soulever le trophée ?