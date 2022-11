La liste de la Croatie, sans Rakitić, Rebić et Ćaleta-Car

BG

La liste du dernier finaliste est tombée, la hype commence doucement à monter.Guidée d'une main de fer par leur milieu de terrain et Ballon d'or 2018 Luka Modrić, la Croatie, nation éternellement sous-estimée, aura encore un sacré coup à jouer pour le Mondial 2022 au Qatar. Le sélectionneur croate Zlatko Dalić a décidé de faire confiance à ses hommes forts habituels (Vida, Kovacić, Brozović, Pasalić, Perisić, Kramarić) et d'emmener avec lui ses nouvelles pépites, les défenseurs Josko Gvardiol et Borna Sosa. Trois absents notables, même si leur non-sélection n'est pas si étonnante étant donné leur faible temps de jeu respectif : Ivan Rakitić, le milieu de terrain du FC Séville, et Ante Rebić, l'attaquant du Milan AC, et surtout le fameux DCC, Duje Ćaleta-Car, l'ancien défenseur de l'OM, actuellement à Southampton.Présent dans le Groupe F, la Croatie jouera son premier match contre le Maroc, pour une rencontre qui s'annonce déjà très disputée. Dans le même temps, la Belgique affrontera le Canada.