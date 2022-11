La liste de l'Uruguay avec Suárez, Godín, Cavani et même Araújo

?? ?????Los 26 seleccionados para defender a Uruguay en la Copa del Mundo. @FIFAWorldCup #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/BS8EqdRr1n — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 10, 2022

La der des ders.Dans la nuit de jeudi à vendredi, Diego Alonso a levé le voile sur sa liste de 26 pour la Coupe du monde 2022. L'Uruguay ira au Qatar avec tous ces historiques : Luis Suárez, Diego Godín, Martín Cáceres et Fernando Muslera sont de la partie et disputeront leur quatrième Mondial, tout comme Edinson Cavani, pourtant encore convalescent. Plus surprenant, Ronald Araújo, qui devait être le grand absent, est également dans le lot, et sera supervisé par un médecin du Barça jusqu'au jour où il sera déclaré apte. Les très scrutés Fede Valverde, Darwin Núñez et Facundo Torres (Orlando City) ne manquent pas à l'appel, tandis que l'ancien Girondin Mauro Arambarri n'a pas été sélectionné. À noter la vidéo de présentation exceptionnelle et unique réalisée par la Fédération uruguayenne.Uru roi.