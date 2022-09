La liste de Didier Deschamps avec Kolo Muani, Badiashile et Fofana

La liste des Bleus appelés pour nos 2 derniers matchs de Nations League, avec nouveaux visages : @BadiashileB, @YFofana19_ et Randal Kolo Muani 22/09 : au Stade de France 25/09 : à Copenhague #FiersdetreBleus pic.twitter.com/jsrGWSt9Vz — Equipe de France (@equipedefrance) September 15, 2022

La liste complète :



Gardiens : Areola, Lloris, Maignan



Défenseurs : Badiashile, Clauss, T.Hernandez, F.Mendy, Koundé, Saliba, Upamecano, Varane, Pavard



Milieux : Camavinga, Fofana, Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni



Deux Monégasques et un Nantais, DD n'oublie pas d'où il vient.Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 23 joueurs pour les matchs de Ligue des nations contre l'Autriche (jeudi 22 septembre) et le Danemark (dimanche 25) pour lesquels la France devra batailler ferme afin de se maintenir en Ligue A. Le sélectionneur de l’Equipe de France a offert leur première convocation à l’ancien nantais Randal Kolo Muani (Francfort) et aux Monégasques Benoît Badiashile et Youssouf Fofana. Des choix en partie expliqués par les forfaits de Karim Benzema, Ngolo Kanté, Kinglsey Coman, Paul Pogba, Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe La Dech’ a également rappelé Eduardo Camavinga (Real Madrid), en Espoirs lors du dernier rassemblement, ainsi que Ferland Mendy (Real Madrid) qui n’avait plus été appelé depuis mars dernier et Ousmane Dembélé (FC Barcelone). Olivier Giroud (Milan AC), Jonathan Clauss (OM) et Christopher Nkunku (Leipzig) sont également présents.