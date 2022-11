La liste de Corinne Diacre pour le dernier rassemblement de l'année

La liste des joueuses sélectionnées pour le match face à la Norvège ?? Félicitations à @garbinomaelle et @MBourdieu9 pour leur première convocation en A #FiersdetreBleues pic.twitter.com/MN6a9UBz9l — Équipe de France Féminine (@equipedefranceF) November 3, 2022

BG

Finir l'année sur une victoire.Balayée tour à tour par l'Allemagne (2-1) et la Suède (3-0) en octobre dernier, l'équipe de France féminine doit se refaire la cerise lors du prochain match amical contre la Norvège, le 11 novembre. Et pour ce dernier rassemblement de l'année 2022, Corinne Diacre a dû composer sans Marie-Antoinette Katoto, Griedge Mbock, Selma Bacha et Charlotte Bilbaut, toutes les quatre indisponibles.Pour compenser ces absences, la sélectionneuse a choisi d'appeler deux nouvelles têtes : la Bordelaise Maëlle Garbino et la Parisienne (du Paris FC) Mathilde Bourdieu. Enfin, Diacre a choisi de redonner confiance à la défenseuse des Girondins, Julie Thibaud.Allez, un 3-0, et on n'en parle plus.