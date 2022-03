La ligue mexicaine annonce des sanctions après le drame de Querétaro

#ComunicadoLa @FMF y la LIGA MX aplican ejemplares sanciones: - No se permitirá el ingreso de grupos de animación visitantes- A los culpables se les prohibirá de por vida la entrada a los estadios- Se sancionará todo apoyo de clubes a estos grupos?https://t.co/CkU43uQgan pic.twitter.com/mRKimYxiiw — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 8, 2022

AEC

La Liga BBVA MX, la première division mexicaine, a annoncé ce mardi les décisions prises suite aux graves violences survenues le week-end dernier au stade de La Corregidora entre le Querétaro FC et l'Atlas de Guadalajara , dont le nombre de victimes pourrait s'élever à plusieurs morts selon les médias locaux. Chaque personne reconnue coupable de violences sera interdite de stade à vie, sachant que, pour l’heure, 14 individus ont été interpellés, sur 26 recherchés par la Fiscalía de Querétaro. Le club de Querétaro devra jouer sur terrain neutre et à huis-clos pendant un an. Les membres de la barra des Gallos Blancos (la frange la plus radicale des supporters du QFC) seront privés de rencontre à domicile pendant trois ans, et un an en tant que supporters visiteurs. Le groupe de supporters d’Atlas, de son côté, est interdit de déplacement pendant six mois. La ligue et la fédération mexicaine ont aussi expulsé le conseil d’administration actuel du football mexicain pendant cinq ans. Le Querétaro FC va être cédé à une entreprise qui détenait les droits d'affiliation - Grupo Caliente - et aura elle-même un an pour vendre le club afin de trouver une nouvelle ville pour accueillir l’équipe. Une amende de 1,5 millions de pesos (65 000 euros) a aussi été infligée au club.