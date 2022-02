La NWSL et ses joueuses signent leur première convention collective

National Women’s Soccer League and @nwsl_players Agree on Transformative, First-Ever CBA to Run Through 2026 Season.Details: — National Women’s Soccer League (@NWSL) February 1, 2022

Sur la bonne voie.La National Women Soccer's League - la MLS version féminine - et ses joueuses sont parvenues à un accord sur la toute première convention collective de la ligue. Parmi les mesures listées : l'augmentation du salaire brut minimum qui passe de 20 000 euros (la saison écoulée- à plus de 31 000 dès la prochaine (qui commence le 19 mars). Mais aussi la mise en place d'un congé maternité - avec maintien du salaire - d'une durée de huit semaines, soit six de moins que ce que prévoit de faire le championnat anglais La santé mentale a également été placée au cœur des débats puisque chaque joueuse pourra bénéficier d'un congé pouvant aller jusqu'à six mois si besoin. À ce sujet, toutes les équipes auront désormais l'obligation de, selon le communiqué de la NWSL. L'organisation précise également que ce texte, ratifié par l'association des joueuses, doit encore être validé par son conseil d'administration.De bon augure pour le futur.