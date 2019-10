La Ligue espagnole conteste la date du report du Clásico

AMO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ménage à trois.Après l'annonce du report du Clásico la semaine dernière, Barcelone et le Real Madrid s'étaient entendus sur la date du 18 décembre pour disputer le match le plus visionné de l'année. Problème : la Ligue espagnole n'est pas d'accord, selon, et brandit l'article 4 du règlement des compétitions imposant aux deux clubs de reporter la rencontre à la date disponible la plus proche.Une croix sur le calendrier qui tomberait le 4 décembre, une date beaucoup plus arrangeante pour la Ligue, pas vraiment rassurée à l'idée de voir le Clásico tomber à la même période que la Coupe du Roi et la Coupe du monde des clubs, ce qui pourrait porter préjudice à la valeur de ses droits TV. D'après les informations de, l'instance dirigeante pourrait porter l'affaire devant la justice si le désaccord venait à persister jusqu'à ce mardi soir.Javier Tebas est sans pitié.