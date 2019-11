La Ligue des champions bientôt de retour sur Canal+ et beIN Sports

29

La fin du streaming avec les commentaires en Ukrainien ?Alors que les résultats devaient être présentés ce mercredi, l'UEFA avait pris la décision de décaler l'annonce ce jeudi à 15h, lors d'un deuxième tour d'enchères. Pour l'heure rien n'est officiel, mais selon les informations de, les droits TV de la Ligue des champions, pour la période 2021-2014, seraient attribués à Canal+ et beIN Sports pour la somme de 375 millions d'euros. TF1 récupérera la finale en clair.C'est avec une enveloppe record de plus de 60 millions d'euros par rapport à ce qu'avait déboursé RMC Sport, lors de la dernière salve que Canal et BeIN s'adjuge la diffusion de la compétition le plus prestigieuse d'Europe. «» , Canal +, reparti bredouilles lors de l'admission des droits de diffusion de la Ligue 1, raflé par le média sino-espagnol Mediapro, garnit un peu plus sa grille des programmes.Attention cependant : d'après une information du Parisien , Mediapro aurait l'intention de saisir la justice suisse pour «» Le feuilleton n'est probablement pas encore terminé.