La Ligue anglaise de football prévoit de diffuser toutes les rencontres sur internet

Pour le bonheur des hommes.Rick Parry, le président de la Ligue de football anglais (EFL), qui gère le Championship, la League One et la League Two (soit la D2, la D3 et la D4 mais pas la Premier League), a rédigé ce vendredi une longue lettre ouverte à destination des supporters. S'il n'a pas pu leur assurer une date de reprise des championnats, il a malgré tout formulé l'hypothèse de diffuser l'ensemble des matchs restants sur internet, dans le cas où la saison reprendrait., a affirmé Parry.Et maintenant, les fans des clubs de Premier League vont se mettre à rêver d'une telle opportunité.