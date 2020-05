1

Jouez jeunesse !Selon la dernière lettre hebdomadaire du CIES, la Ligue 1 est un championnat ouvert pour les U21. Cette dernière semaine, l'Observatoire du football s'est effectivement intéressé au pourcentage de minutes jouées, lors de la saison en cours ou de la dernière complétée, par les U21 dans 1292 clubs de 93 premières divisions dans le monde.Parmi les ligues étudiées, la palme de la jeunesse revient à la Super Liga slovaque avec 29% du temps de jeu disputé par des U21. Les championnats néo-zélandais et irlandais complètent le podium. En queue de peloton, on retrouve la Pro League saoudienne et la Süper Lig turque, championnats affectionnés par les joueurs en quête d'un dernier défi sportif (financier), où les jeunes joueurs ne représentent que 3,7% du temps de jeu global. En ce qui concerne les championnats majeurs, la Ligue 1 est en tête avec un ratio de 15%, loin devant les quatre autres : Bundesliga (9,8%), Premier League (8,5%), Serie A (7,7%) et Liga (7%).Le championnat français englobe des situations très disparates. Si le LOSC (32,1%), l'OGC Nice (30,8%), l'AS Saint-Étienne (24,6%) et Toulouse (24,3%) sont les quatre premiers clubs parmi le, des clubs comme Angers (5,4%) ou Amiens (0,4% !) ne font presque pas jouer d'U21.Ça reste toujours mieux que Sheffield, l'Union Berlin, Crystal Palace et Levante, lesquels affichent tous un gros 0% pointé.