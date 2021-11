La Ligue 1 fait face à une pénurie de stadiers

FG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Alerte dans les stades.Si les clubs de Ligue 1 sont ravis à plus d'un titre de revoir leurs supporters au stade depuis le début de la saison, ces retrouvailles ont néanmoins mis en lumière un problème de taille : la pénurie de stadiers. Un tracas qui trouve sa source dans les huis clos de la saison passée, ainsi que l'inactivité presque totale du secteur de l'évènementiel pendant plus d'un an, orientant les salariés du secteur vers d'autres métiers, plus valorisants et mieux rémunérés., a lâché Stéphane Boudon, président du syndicat Sécurité-CFTC et contacté par L'Équipe Xavier Pierrot, directeur général adjoint de l'OL, pointe quant à lui le manque de formation spécifique pour ce métier., a-t-il déclaré.Saisi par la Ligue de football professionnel, le gouvernement a assuré auprès de la LFP se pencher sur l'accessibilité de la profession de stadier.En attendant, les Daltons se pavanent