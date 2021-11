La Ligue 1 et Ligue 2 se mobilisent pour la protection de l’enfance

ABC

Il est venu le temps des rires et des chants.La protection de l'enfance sera mise à l'honneur ce week-end sur les terrains de football en France. Pour la 14journée de Ligue 1 et la 16journée de Ligue 2, la CNAPE s'affichera aux côtés des clubs pour sensibiliser aux droits des enfants. Pour cette occasion, des enfants ont redessiné les logos de la LFP et des championnats, ainsi que des 40 clubs professionnels des Ligues 1 et 2. Un nouveau logo que les clubs ont d'ailleurs arboré sur leurs réseaux, mais qui sera aussi présent lors de la cérémonie d'entrée des joueurs lors de leur match de championnat.En marge de cette initiative, la LFP a invité pas moins de 240 enfants (douze par association pour chaque ville de Ligue 1) à assister au match de rugby entre la France et la Nouvelle-Zélande ce samedi au stade de France, ainsi qu'à un tournoi de foot le lendemain.On le rappelle, le numéro utile en cas de besoin est le 119 - Âllo Enfance en danger. Il s'agit du numéro mis en place pour alerter lorsque l'on est un enfant en danger ou quand on pense qu’un enfant autour de soi est en danger.