La Ligue 1 et la stabilité pour les entraîneurs

Best leagues for coaches? @AllsvenskanSE ?? has the lowest ratio of coaches per team between 2015 and 2019: 2.56. Many Northern European leagues at the top, @MLS third Enjoy more exclusive @CIES_Football data https://t.co/P0Ohpx4eDz pic.twitter.com/xXbBI8BeYp — CIES Football Obs (@CIES_Football) May 25, 2020

Le paradis des techniciens.3,4. C'est le nombre d'entraîneurs qu'ont connu, en moyenne, les clubs de Ligue 1 entre janvier 2015 et décembre 2019. Dans sa nouvelle lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football du CIES s'intéresse à la durée d'emploi d'un coach dans les 84 premières divisions de la planète sur cette période. Avec cette moyenne, la Ligue 1 figure au 18rang mondial. En tête du classement, les premières divisions suédoise, islandaise et nord-irlandaise, accompagnées par la MLS.Dans ces quatre championnats, les clubs ont eu une moyenne de 2,6 coachs. À l'autre bout du classement, les trois dernières places sont occupées par les ligues bolivienne (9,1 entraîneurs !), tunisienne (8,3) et algérienne (7,9). En Europe, les clubs des cinq grands championnats oscillent entre 3,2 entraîneurs en moyenne en Angleterre, et 4,6 en Espagne. En cumulant l'ensemble des données, le CIES situe la durée de vie moyenne d'un entraîneur sur un banc à 40,6 matchs. Seulement 30 des 766 clubs étudiés n'ont pas changé d'entraîneur sur la période.En France, sur les douze seuls clubs continuellement présents en Ligue 1 sur cette période, le LOSC est le club le plus instable avec huit entraîneurs en cinq ans. A Lille, un technicien a seulement passé 23,9 matchs sur le banc en moyenne depuis 2015. Parmi leeuropéen, seule l'Udinese fait pire avec dix entraîneurs pour 19,1 matchs en moyenne. À la première place française, on retrouve Monaco avec seulement deux coachs pour une moyenne de 94 matchs dirigés. Le PSG et Nice complètent le podium avec trois coachs, soit une moyenne de 63 matchs (47,5 matchs du côté de l'OL).Toujours pas de podium pour Lyon, donc.