La Ligue 1 en tête des cinq grands championnats sur les 0-0

295 - Il y a eu plus de 0-0 en Ligue 1 sur les 10 dernières saisons que dans n'importe quel autre des 5 grands championnats295 en Ligue 1 (8.32%)286 en Serie A (8.08%)266 en Liga (7.50%)265 en Premier League (7.49%)182 en Bundesliga (6.38%)Épicerie ? ? https://t.co/HucBj5vAYX — OptaJean (@OptaJean) November 18, 2019

Le 0-0,à la française.Notre bonne vieille Ligue 1 brille plus par l'intensité athlétique, tactique et mentale que part sa technicité et ses scores fleuves, c'est bien connu et c'est même confirmé. Le compte Twitter OptaJean, l'affirme. La France comptabilise pas moins de 295 rencontres qui se sont conclues sur un score nul et vierge, soit 8,32% des matchs sur les 10 dernières saisons. Une référence en Europe.Deuxième du podium, la Serie A compte 286 rencontres sans buts (soit 8,08%) alors que la Bundesliga bonne dernière jouit d'un championnat bien plus prolifique. Seulement 182 parties allemandes, représentant seulement 6,38% des matchs, se sont terminées sans que les filets ne tremblent. Alors la faute à qui ? Aux trop bons défenseurs de notre Ligue 1 Conforma ou aux attaquants plus inspirés dans leur canapé que crampons chaussés aux pieds ?Qui sera le prochain élu ? Metz-Reims ? Amiens-Strasbourg ? Dijon-Rennes ? Rendez-vous dès samedi soir pour le savoir.