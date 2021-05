La Ligue 1 à 18 clubs : un opportunisme mal placé

À quelques encablures d'une fin de saison passionnante, le sujet d'un passage de la Ligue 1 de vingt à dix-huit clubs a fait son retour sur la table des dirigeants du football hexagonal. Une envie soudaine motivée par la crise des droits TV, qui a fait de Canal + le maître du jeu, plus que par le souhait de renforcer la compétitivité de l'élite.

Au royaume des diffuseurs

Le paillasson de l'UEFA et de la FIFA

Le sprint final passionnant et indécis de cette Ligue 1 cuvée 2020-2021 n'est pas encore terminé qu'un vieux serpent de mer est réapparu la semaine dernière, rendant le futur proche de notre championnat incertain : le passage de l'élite à dix-huit clubs. Moins de deux mois après son élection à la présidence de la LFP en septembre dernier, Vincent Labrune n'avait déjà pas caché son attirance pour un resserrement de la L1 dans une interview donnée au… avant d'opérer une légère machine arrière dans la foulée. Mais aujourd'hui, l'ancien dirigeant de l'OM ne se cache plus., a-t-il admis auPlus qu'une idée en l'air, le retour d'une première division hexagonale à dix-huit clubs pourrait bientôt devenir une réalité. Dans un mois tout pile, le 3 juin, le sujet sera mis sur la table lors de l'assemblée générale de la Ligue, avec une réflexion pour acter cette mini-révolution le plus rapidement possible, soit à compter de la saison 2022-2023. D'ici là, les différents acteurs ont le temps de se déchirer autour de la question, mais également d'en poser une essentielle : le passage de vingt à dix-huit clubs peut-il vraiment sauver le football français ?Les préoccupations pour la compétitivité de notre élite et la réussite de nos clubs sur la scène européenne ne sont que des jolis prétextes pour masquer, difficilement c'est vrai, le nerf de chaque guerre : les gros sous. La crise des droits TV n'est pas terminée, Canal + ayant prévenu qu'elle ne comptait pas diffuser l'intégralité de la Ligue 1 la saison prochaine, et chacun aimerait une plus grosse part du gâteau., expliquait honnêtement mais anonymement un président de club auLa loi de la jungle, ou plutôt celle d'un diffuseur en position de force.Les présidents, eux, sont démunis. Même ceux des clubs moins huppés ne sont pas fermés à l'idée d'accepter cette réforme, qui pourrait soi-disant aider à leur survie. Un membre du CA assurait encore au quotidien francilien queTout sauf une surprise : les dernières crises du football français (arrêt des championnats, fiasco de Mediapro, etc.) ont confirmé aux derniers rêveurs que le monde du ballon n'était pas celui des Bisounours. Même Laurent Nicollin, président exemplaire cette dernière année, s'interroge dansLes grands patrons ont besoin de garanties, de faire rentrer quelques millions en plus dans les caisses, et un passage à dix-huit irait visiblement dans ce sens.La semaine dernière, les entraîneurs de l'élite n'ont pas suivi les présidents. Ceux qui ont été interrogés sur l'éventualité d'un passage à dix-huit ont (quasiment) tous grogné. Niko Kovač a répété qu'il, Claude Puel a déploré, et Rudi Garcia s'est annoncésur le sujet. Ces derniers devront être convaincus par les dirigeants de la Ligue lors d'une réunion prévue cette semaine, alors qu'ils n'ont que deux voix sur 101 à l'assemblée générale de la LFP, qui tranchera ce dossier le mois prochain. À ce moment-là, il sera important de se rappeler que le dernier quinquennat (1997-2002) de l'élite à dix-huit n'aura pas été une franche réussite, même si la première division avait accouché d'un champion différent sur les cinq éditions. Une époque lointaine où le fossé entre les concurrents n'étaient pas aussi important.Puis, au lendemain des grandes indignations contre la Superligue des douze salopards, cette envie soudaine de resserrer l'élite de l'Hexagone ressemble à une vaste hypocrisie. Si l'idée de professionnaliser le troisième échelon est séduisante, elle n'empêchera pas les écarts entre les clubs et les divisions de se creuser un peu plus chaque année. Dans les faits, cet allégement du calendrier national — déjà amputé de la Coupe de la Ligue — ferait surtout les affaires de l'UEFA et de la FIFA, et de leurs nouvelles compétitions loufoques aux agendas surchargés. Encore une fois, le bien-être des joueurs ne compte pas. Il faut faire de la place à la nouvelle Ligue des champions, qui devrait malheureusement voir le jour en 2024, et à ses cent matchs supplémentaires, et pourquoi pas à la prochaine invention clownesque de Gianni Infantino (une coupe du monde des clubs pendant l'été, aux dernières nouvelles). Pour le bien de la Ligue 1, vraiment ? Laissez-nous rire.