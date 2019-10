La Liga abandonne son ballon d'hiver dès sa première utilisation

AD

Le nouveau ballon de la Liga, une journée et puis s’en va.La Ligue espagnole de football a publié ce dimanche une note informative au terme de la dixième journée de championnat à propos du nouveau ballon qui a foulé les pelouses espagnole pour la première fois ce week-end. «Comme cela était prévu, vraiment ? La Liga effectue plutôt un rétropédalage, puisqu’il avait été annoncé, lors de sa présentation, que ce ballon serait utilisé pour toutes les rencontres de D1 et de D2 se déroulant entre le 24 octobre 2019 et le 23 février 2020. Le journalrapporte que, même si aucun entraîneur ou joueur n'a fait de requête officielle auprès des instance du football espagnol, sa couleur «» serait pourtant mise en cause. De nombreux joueurs, supporters et téléspectateurs se sont plaints de cette nouvelle sphère, le rose utilisé rendrait en effet la visibilité moins facile et prêterait à la confusion.Pourtant, jusqu'à présent, tous les défenseurs ont eu des problèmes de visibilité quand Messi avait le ballon dans les pieds et la Liga n'a jamais rien fait.