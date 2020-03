La LFP se mobilise contre les violences faites aux femmes

2

À l’occasion de la J28 de @Ligue1Conforama et de @DominosLigue2, et de la #JourneeInternationaleDesDroitsDesFemmes, le football professionnel se mobilise contre les violences faites aux femmes avec @SolidariteFemme https://t.co/dBIUw3KlaN#JouonsLaCollectif #8mars2020 pic.twitter.com/OPhuszAh4a — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) March 5, 2020

QC

Un week-end pour sensibiliser.À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, ce dimanche 8 mars, la Ligue de football professionnel s'est associée à Solidarité Femmes, un réseau d'association luttant contre toutes les violences faites aux femmes et aux enfants. L'opération doit se dérouler du 6 au 9 mars sur l'ensemble des rencontres de Ligue 1 et Ligue 2, dans le but de sensibiliser le plus grand nombre de supporters. Dans ce cadre, un clip réalisé par Solidarité Femmes sera diffusé sur les écrans et sur les réseaux de la LFP., précise Nathalie Boy de la Tour dans le communiqué.» .En parallèle, les clubs relaieront cette campagne et multiplieront les initiatives locales.