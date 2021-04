La LFP se lance sur Twitch

LF

Tremblez, la LFP arrive !La Ligue professionnelle de football embraye le pas au PSG et à l'OM et se lance à son tour sur la plateforme de streaming Twitch. Selon les informations de, la chaîne Ligue 1 Uber Eats verra le jour ce mercredi à 19 heures. La LFP souhaite diffuser des programmes d'e-sport, autour du jeu vidéoen priorité. Une volonté d'attirer un public jeune qui se désintéresse de plus en plus du sport.Deux autres types d'émission verront le jour plus tard. Elles seront basées sur le foot réel cette fois. La première proposera des retours sur les archives qui ont fait l'histoire de notre championnat, et la seconde sera une émission de divertissement avec des invités.On a hâte de voir des Dijon-Nîmes joués sur