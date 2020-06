La LFP s'oppose toujours fermement à la tenue des barrages

RL

Non, non, non, trois fois non.La question de la tenue des barrages d'accession à la Ligue 1 s'est posée ce vendredi lors du conseil d'administration de la LFP, alors qu'Ajaccio, Troyes, et Clermont demandaient un réexamen de la décision à ce propos , la situation sanitaire ayant désormais bien évoluée. Des matchs amicaux étant prévus en juillet, et les finales de coupes nationales pour août, les dirigeants des clubs concernés se posent une question : qu'est ce qui pourrait bien empêcher la tenue de ces barrages ?C'est pourquoi Claude Michy, le président du syndicat de L2 (UCPF), a remis lors du CA ce sujet sur la table. Selon les informations du Parisien , Didier Quillot, directeur général exécutif de la Ligue, s'y est formellement opposé, et a fait comprendre que l'instance ne reviendrait pas sur sa décision du 30 avril.Pas de jaloux : la situation devrait être la même pour le barrage entre le 3de National et le 18de Ligue 2.