La LFP s’oppose à Aulas

1

VLA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mise au point.A l’occasion de la quatrième édition de la Convention des clubs professionnels de football, la présidente de la LFP Nathalie Boy de la Tour a vivement répliqué à Jean-Michel Aulas, selon le journal. En cause, le projet de réforme de la Ligue des Champions, imaginé par l’UEFA et l’Association Européenne des Clubs (l’ECA) et qui propose une transformation de la Ligue des Champions en une ligue européenne quasi-fermée, où 24 places sur 32 seraient réservées d'office et réparties dans quatre poules.En France, seuls le PSG, l’OL et l’OM sont en faveur de cette réforme, les 33 autres clubs membres de la Convention des clubs professionnels s’y sont clairement opposé lors du vote convoqué le 15 mai par Didier Quillot, le directeur général exécutif de la LFP. Jean-Michel Aulas a cependant qualifié le résultat de cette consultation de «» et considère qu’ «» .Boy de la Tour lui a sèchement rappelé le résultat du vote et fait comprendre que la LFP représentait l’ensemble des clubs professionnels, pas seulement les «Et de lui montrer de quel Boy elle se chauffe.