La LFP met de l'ordre dans les buteurs de PSG-Montpellier

Bonsoir ?? @LFPfr @Ligue1Conforama On fait comment pour le 4e but ? Vous pouvez me l’offrir pour privilégier l’attaque...et surtout pour pas donner un CSC à Hilton ? — Kylian Mbappé (@KMbappe) 20 février 2019

Le suspense était insoutenable.Kylian Mbappé allait-il accentuer son avance en tête des meilleurs buteurs de Ligue 1 d'une ou deux réalisations ? Mercredi soir, lors de la claque infligée par le PSG contre Montpellier (5-1) , le Parisien a fait mouche sur deux tirs contrés par le malheureux Hilton. Le premier but avait été attribué au défenseur brésilien (78, csc), le deuxième au prodige français (79).Ce jeudi, la commission des compétitions de la LFP a tranché... et a décidé de ne rien modifier concernant ces deux réalisations. Malgré le forcing de Kylian Mbappé sur Twitter, sa première reprise «» , a estimé la commission. Le deuxième pion, une magnifique frappe contrée en lucarne rentrante, provenait d'un «» de Mbappé, «» , a jugé la LFP.Mais la LFP aura finalement fait un heureux ce jeudi : Christopher Nkunku . Le milieu parisien, qui cire le banc de touche depuis des mois, effectuait son retour comme titulaire contre les Héraultais et apprendra avec plaisir (ou regret ?) qu'il aurait dû être buteur mercredi. Sa tête mollassonne à la 73minute, superbement déviée par Petar Skuletic dans ses filets et initialement attribuée à l'attaquant, lui a finalement été attribuée : «» , a affirmé la LFP.Tout ce tapage autour de la VAR « briseuse d'émotions » alors que le vrai coupable est tout trouvé.