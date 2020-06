La LFP dévoile les nouveaux logos des Ligue 1 et Ligue 2

Nouvelle saison, nouvelle histoire, nouvelle identité ! pic.twitter.com/u8X7nvkb60 — Ligue de football professionnel (@LFPfr) June 19, 2020

RL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans un style plus miniaturiste.Ce vendredi, la Ligue de football professionnel a dévoilé les logos des Ligue 1 et Ligue 2. Et qui dit nouveaux sponsors dit forcément nouveaux logos. Celui de la Ligue 1 arbore toujours l'Hexagoal, mais range au placard le fond jaune criard pour un fond bleu plus sobre. Il présente aussi le nouveau sponsor-titre, Uber Eats, qui a signé pour deux ans en remplacement de Conforama. Pour la Ligue 2, c'est la même chanson. Adieu à Domino's Pizza et bonjour au nouveau sponsor, BKT, fabricant de pneumatiques pour véhicules agricoles et industriels, qui sera également assorti au nom du championnat jusqu'en 2023-2024.La, la vraie.