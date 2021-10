La LFP va lancer sa filiale commerciale

AB

Il va falloir passer à la caisse.Après la Liga et la Serie A, la LFP devrait elle aussi se doter d'une filiale commerciale afin de promouvoir son championnat et accroître sa visibilité. Vincent Labrune fait tout pour mettre en œuvre ce projet, et c'est pour cela que l'ancien président de l'OM a convoqué une assemblée pour présenter sa nouvelle marotte à tous les clubs professionnels mercredi. Il n'était pas seul, puisque des représentants de banques d'affaires (Lazard et Centerview) ainsi que celui d'un cabinet d'avocat (Darrois) épaulaient l'homme d'affaires français.Alors que la LFP détiendra au moins 80% des droits de cette nouvelle entité, il souhaite que les fonds éventuellement intéressés par une entrée au capital injectent une somme globale de 1,5 milliard d'euros. Une partie de ce montant pourra être utilisée par les clubs afin d'investir. Dans un document distribué à tous les participants, Vincent Labrune a détaillé le calendrier et les modalités pour toucher cette somme. Elle servira également à constituer un fond de réserve pour pallier des aléas non contrôlables, comme une pandémie par exemple.Le projet va comporter plusieurs phases. Une première, entre fin octobre et fin novembre, qui doit analyser les investisseurs ayant émis une offre. Une deuxième entre fin novembre et mi-fin janvier qui verra la réception des offres fermes. Et enfin une dernière qui aboutira à la signature des différents accords.En espérant ne pas voir des matchs entre l'OM et le PSG délocalisés aux États-Unis.