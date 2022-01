La LFP assouplit son protocole sanitaire avec le pass vaccinal

AEC

Le passe vaccinal débarque en Ligue 1.La LFP a actualisé ce mercredi son protocole sanitaire, incorporant le pass vaccinal, entré en vigueur lundi, et en permettant aux joueurs guéris du Covid-19 de reprendre plus tôt la compétition, sans dérogation. Ils pourront maintenant rejouer dès leur sortie d’isolement,. Auparavant, une période de réathlétisation de sept jours après la sortie d'isolement retardait la reprise de la compétition des joueurs, qui s'effectuait au mieux au treizième jour, sauf en cas de dérogation.Un joueur infecté ayant un schéma vaccinal complet, pourra donc maintenant sortir d’isolement après cinq jours pleins, s’il a été testé négatif et qu’il n’a plus de symptômes depuis 48 heures. Le pass vaccinal concerneet, rappelle le texte envoyé aux clubs mercredi. Le responsable médical du club doit désormais fournir deux attestations, avec une qui atteste qu’aucun joueur n’a de symptômes et l'autre attestant que l’ensemble des membres du groupe élargi dispose d’un pass vaccinal en règle et à jour. Le protocole de la LFP maintient des tests obligatoires, antigéniques ou PCR, à 48 heures du coup d'envoi, mais en exempte les joueurs ou membres du staff qui ont été contaminés par le coronavirus dans les six mois.Une bonne nouvelle pour les quelques 200 joueurs de Ligue 1 testés positifs entre Noël et la mi-janvier !