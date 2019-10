La lettre de motivation de José Mourinho pour entraîner l’OL

Alors que Sylvinho a été éjecté du banc de l'OL lundi soir, le bal des candidats débute autour de Jean-Michel Aulas. Parmi eux, un certain José Mourinho, qui aimerait bien retrouver un poste.

Ceci est évidemment une fiction. Toute ressemblance avec des faits réels et avérés serait fortuite.

Par Steven Oliveira

« Ola Jean-Michel,J’ai appris que vous cherchiez un entraîneur. Cela tombe bien, moi je cherche un poste. Et ce serait un honneur de passer après la version brésilienne de Jason Statham. Sauf que visiblement celle-ci n’est pas capable de mettre le moindre coup de pied aux fesses des joueurs. Car c’est bien beau de mettre des tee-shirts moulants, de sortir les pectoraux et de taper comme un dératé dans les mains des supporters si c’est pour se coucher devant Léo Dubois. Alors que moi, Jean-Michel, je peux vous dire que je vais les bouger, vos joueurs. Avec moi, le petit Houssem Aouar, il va arrêter de marcher pendant 90 minutes et il va faire passer N’Golo Kanté pour un fainéant. Et puis contrairement à Sylvinho, moi je parle français. Je n’aurais donc pas besoin de passer par Caçapa pour qu’il traduise avant que Baticle ne traduise Caçapa. De toute façon si j’arrive, les deux ne seront plus là. Après, si vous préférez choisir le golfeur Laurent Blanc ou un autre Brésilien inconnu au bataillon, c’est votre problème. Mais si vous voulez que votre vestiaire se bouge le derrière, vous n’avez pas d’autres choix que de me faire venir. Sans me flatter - vous savez bien que ce n’est pas mon style - si le Real Madrid a gagné quatre Ligue des champions en cinq ans, ce n’est pas grâce à Ancelotti ou Zidane. C’est parce qu’entre-temps, je suis passé par là et que j’ai mis un peu d’ordre dans le vestiaire. Et je compte bien faire pareil dans celui de l’OL. Je peux vous dire que le prochain son de Memphis Depay s’appellera «» après un match où je l'aurai fait joué milieu défensif.Je sais ce que vous vous dites. Oui, José Mourinho - je parle de moi à la troisième personne, c’est Samuel Eto’o qui m’a conseillé de le faire - n’a plus les mêmes résultats qu’avant. Sauf que vous voyez bien que le Gollum norvégien fait pire que moi à Manchester United. Et puis je vous laisse regarder mes premières années dans les clubs où je suis passé. Porto ? Championnat et Coupe de l’UEFA. Chelsea ? Championnat et Coupe de la Ligue. Inter ? Championnat. Real Madrid ? Coupe du Roi. Manchester United ? Community Shield, Coupe de la Ligue et Ligue Europa. Alors je peux vous dire que je compte bien ramener la Coupe de la Ligue à la maison cette année.En plus, vu que je vous ai entendu en fin de saison dernière dire que vous rêveriez de travailler avec moi, j’avais commencé à élaborer mon plan en attendant votre coup de fil. Il est simple : j’ai placé des hommes de confiance chez les concurrents avec la promesse de se coucher face à nous. Que ce soit Luis Campos à Lille, Ricardo Carvalho à Marseille ou encore Jorge Mendes à Monaco. D’ailleurs en parlant de Mendes, il va vous passer un petit coup de fil, car il faut que vous recrutiez deux-trois jeunes talents portugais si vous voulez me faire venir. Ne vous inquiétez pas, je ne les ferai pas jouer, mais vous pourrez les prêter à Famalicão . Il va falloir aussi parler argent avec lui. C’est vrai que je ne suis pas gratuit, mais je sais ce que vous filez à Bernard Lacombe pour son emploi fictif. Et puis de toute façon, je ne compte pas rester longtemps à Lyon. Juste le temps de prendre un trophée et de partir en Allemagne pour remporter quelque chose dans six championnats différents. Histoire de prouver que Pep Guardiola est un tocard. Mais ça, vous le savez déjà, puisque votre Pep à vous l’a ridiculisé l’an dernier. Enfin bref, je vous dis à très vite, mon Jean-Michel.Beijinhos,José MourinhoPS : Juninho, ça dégage. Je ne viens pas pour qu’un mec qui met des lunettes pour paraître intelligent vienne me dire qui je dois recruter et comment je dois jouer. »