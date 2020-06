Pourquoi le SC Toulon de Rolland Courbis est un chef-d’œuvre

Les joueurs les plus virils de leur génération, le neveu de Francis le Belge en formation, un maire aux amitiés douteuses, de drôles d’oiseaux qui défraient la chronique judiciaire, un public chaud bouillant, une caisse noire qui fera des dégâts et un personnage plus gros que nature, Rolland Courbis. Pour tout cela, les esprits étriqués considèrent que le football pratiqué à Toulon entre 1983 et 1993 était un sport de voyous pratiqué par des voyous. Tentative de réhabilitation.

Comptes rendus de matchs bidon

« Il y avait les célibataires, et d’autres aussi qui étaient mariés, mais qui ont pour la plupart divorcé depuis, donc il y a prescription. On finissait souvent à la Scala, la première boîte de Jean-Roch, ça pouvait être tard, pour le café du matin on va dire »

Copains boxeurs et experts en baston

« Déguise-toi en gardien de but »

« Rolland, on n’a jamais su quand, où, avec qui, et même s’il dormait. C’est le Depardieu du foot. Avec lui, le mec qui sortait pas le soir, il était pas titulaire le lendemain »



Les larmes de Ginola

« On a eu plusieurs rendez-vous avec des joueurs qui nous intéressaient et qui nous demandaient une prime à la signature nette d’impôt. Alors on s’est réunis avec Maurice Arreckx et on s’est dit: ‘On va faire sortir une somme au black’ »

« Ici, c’est Pagnol hein, pas Wim Wenders »

« Avec Luigi Alfano, on n’a jamais blessé personne, des arcades peut-être, mais on rentrait dans le lard sans que ce soit dangereux »

« Et Rolland s’est retrouvé en prison... »

« Comme on n’était pas payés, j’ai dû quitter ma maison et retourner vivre chez mes parents, heureusement qu’ils étaient dans le coin »

(1) Ancienne députée FN puis UDF du Var, assassinée dans des conditions jamais vraiment élucidées le 25 février 1994 par deux hommes à moto.

(2) François Vanverberghe est mort assassiné en octobre 2002 d’une rafale de kalachnikov dans les Bouches-du-Rhône.

Article publié initialement dans le magazine SO FOOT. Pour vous procurer notre superbe hors-série sur les Bad Boys du foot, ça se passe ici.

Par Vincent Riou

– Tous propos recueillis par VR, sauf ceux d’Antoine Kombouaré, par CG et BF et parus dans So Foot n°65.





Clap de fin. Un beau jour de 1990, à Marseille, Bernard Casoni, Pascal Olmeta et Bernard Pardo sont arrêtés en plein entraînement de l’OM par la police sous les yeux ébahis de leur coach Franz Beckenbauer, et placés en garde à vue. Rien à voir avec les futurs soucis judiciaires de leur boss Bernard Tapie. Ces emmerdements-là remontent à leur vie d’avant: celle qu’ils ont vécue au Sporting Club de Toulon, dans les années 1980. Une aventure menée tambour battant à la frontière de la légalité, qui a propulsé le club de la troisième division aux portes de l’Europe en une décennie, avant de se dissoudre dans des vapeurs de caisse noire. 1990: l’entraîneur Rolland Courbis et le directeur administratif Éric Goiran sont incarcérés et inculpés pour détournement d’argent, malversations financières et faux en écriture. 1992: les joueurs ne reçoivent plus leurs salaires. 1993: le Sporting est relégué en deuxième, puis troisième division, trente-deux joueurs quittent le club d’un coup. Commentaire de Frédéric Meyrieu, meneur de jeu de 1990 à 1993: « Comme on n’était pas payés, j’ai dû quitter ma maison et retourner vivre chez mes parents, heureusement qu’ils étaient dans le coin. Mais cela restera comme les années les plus heureuses de ma carrière. » Ou le paradoxe toulonnais: comment des joueurs qui ont connu l’équipe de France, la coupe des champions et le titre de champion de France gardent au hit-parade de leur mémoire des matchs gagnés au couteau et des salaires versés en dessous-de-table. Le tout dans une ville de, comme se le rappelle avec émotion Bruno Germain.La réponse tient en deux mots, ou presque: Rolland Courbis. Rolland –, comme le racontera un jour son père– est un ancien défenseur central maison, pilier –avec Onnis, Boissier, Emon, Dalger– de l’équipe historique qui a fait monter le club en D1 à l’issue de la saison 82-83. Passé directeur sportif un an à peine après sa retraite sportive en 1986, Courbis enfile dans la foulée le costard d’entraîneur. Est-ce parce qu’il est encore joueur dans sa tête? Toujours est-il que sa méthode n’a rien à voir avec celle de l’autre grand expérimentateur de l’époque, Guy Roux. Là où l’Auxerrois traque ses ouailles en boîte, le Méridional, lui, les y accompagne., rigole Joël Henry, déjà l’un des héros des folles années brestoises. Il faut dire que lorsque le soir arrive, les Toulonnais sont déjà sur une belle lancée. Après l’entraînement, la petite bière au bar est souvent de rigueur. Et le midi, il arrive que l’on se retrouve au restaurant entre coéquipiers. Passionné de rugby, Philippe Fargeon se souvient d’un gueuleton mémorable dans un restaurant de poissons avec Courbis et Daniel Herrero, le gentil père Noël de l’ovalie locale. C’était à Sanary-sur-Mer, où Toulon se retrouve au vert une veille de match contre l’OM. Au réveil, l’attaquant s’étonne de la présence policière dans l’hôtel., lui confie Courbis.Arrivé en cours de saison 88-89, prêté par le Servette, Fargeon aura vite compris qu’il n’avait pas affaire à un entraîneur comme les autres. Lors de son premier déplacement, à Nancy, alors qu’il prend congé pour aller dormir, Courbis lui lance: « Tu fais quoi garçon? Quand on commence une partie de cartes, il faut la finir. » Avec Courbis, les stages se déroulent de préférence dans des villes équipées de casino. L’ancien défenseur Jean-Louis Bérenguier se souvient d’une préparation au Touquet:‘Le premier qui rentre avant minuit et demi, il a une amende!’Avant de se transformer en homme de terrain, Laurent Paganelli prit lui aussi part à l’aventure toulonnaise. De Courbis, il dit:Des souvenirs, le consultant aux allures de moniteur de ski en a à revendre, comme cette semaine aux BaléaresLes jours de championnat, le planning ne change pas:Des frissons, le meneur de jeu Gérard Bernardet et ses copains se souviennent en avoir eu un jour de déplacement à Brest. L’épais brouillard rend l’atterrissage périlleux, mais Courbis ordonne au pilote de prendre le risque.‘Si vous gagnez, c’est moi qui paie les primes.’À Toulon, l’avant-match selon Courbis ne manque pas de piquant. Voilà un homme qui avoue sans honte avoir parfois poussé un peu loin le cérémonial d’accueil des visiteurs: vestiaires surchauffés l’été, eau glaciale dans les douches en hiver, vieux ballons mal gonflés d’une autre marque à l’entraînement.interroge-t-il aujourd’hui avec le recul. Effectivement, c’est somme toute assez classique, mais c’est surtout très en dessous de la vérité. Paganelli se souvient ainsi que dans les couloirs traînaient des copains boxeurs du Rolland, experts dans la baston du regard. Et que lorsque les joueurs arrivaient dans les vestiaires, le sol des douches était déjà tapissé de posters de l’équipe adverse. Manière de dire: si vous voulez boire le champagne, vous savez ce qu’il vous reste à faire pendant 90 minutes... Parallèlement, des sorciers africains distribuent amulettes et pendentifs aux joueurs et vont jeter des sorts sur le terrain... Et puis arrive le moment de la causerie., affirme Courbis.Celui que l’on n’appelle pas encore « coach » n’a pas son pareil pour transformer mentalement les outsiders en favoris. Paganelli se souvient ainsi qu’il les enregistrait parfois et les faisait écouter à la famille, à ses amis:Si Courbis peut se permettre de la jouer copain avec son groupe, c’est qu’il est aussi respecté pour sa science du jeu. Paganelli toujours:Bernard Casoni en rajoute une couche:Courbis, c’est le type qui donne des cours de tactique illustrés avec un verre de whisky et des pièces de monnaie à 2 heures du matin. Luigi Alfano se souvient d’un coup de fil au cœur de la nuit:‘C’est dommage, parce que moi, le Belge, j’aurais bien aimé le prendre.’‘Tu m’as fait gamberger, tu prendras Scifo au marquage.’‘Non, comme ça, tu as le temps d’y réfléchir.’ »En réalité, le management selon Courbis est basé sur un constat simple.‘On ne change pas une équipe qui gagne.’, dit-il. Ces différentes options s’imposent selon l’adversaire, mais aussi en fonction des associations complémentaires.Surtout, il y a un temps pour déconner, mais il faut savoir s’arrêter., dit Jean-Louis Bérenguier. Un jour de match contre Montpellier, Luc Borelli étant blessé, c’est l’éternel goal remplaçant Dominique Murati qui s’y colle. Il se prend deux buts, dont un jugé évitable en fin de première période. Alors qu’il se fait masser à la mi-temps après s’être plaint d’un mauvais choc, Courbis fulmine et lui lâche:Puis il se retourne vers Luigi Alfano, défenseur de métier:Luigi s’exécute et croise dans le vestiaire Cantona, qu’il chargeait jusqu’alors.lui demande le Montpelliérain. Finalement, Alfano ne se prendra qu’un pion, par Laurent Blanc. Luigi, un homme polyvalent: lors d’un huitième de finale de Coupe de France aller (1-1) à Marseille saison 1988-1989, il joue avant-centre, et score! Au retour à Toulon, l’OM l’emportera in extremis après prolongation.Car à Toulon, et parfois à l’extérieur, le Sporting fait la loi. Courbis a choisi des hommes taillés pour les opérations maintien. Et revanchards, qui plus est. À la sortie d’une dérouillée 8-2 à Sochaux, les Rascasses repartent sous les quolibets des Lionceaux. À Mayol, la saison suivante, Sochaux ne passera pas la moitié de terrain... « Les matchs qu’il fallait gagner, on les gagnait dans le tunnel » , confie Paga. Alfano et Bérenguier, qui ont fait toute leur carrière au Sporting, rendent hommage aux anciens:Pour calmer les meilleurs éléments offensifs du camp d’en face dans les premières minutes, on n’a en effet jamais fait mieux que Bernard Boissier et sa fameuse technique du faux contrôle raté: le joueur adverse qui croit pouvoir récupérer le ballon en bout de course se fait alors proprement découper. La classe.‘Il est fou, il est fou!’, se marre Paga. C’est un fait: il y a eu des casseurs à Toulon, mais des casseurs polyvalents. Bérenguier se vante ainsi d’avoir fini trois fois meilleur passeur du club, mais pas d’avoir été élu meilleur défenseur de D1. Quant à Alfano, il disposait peut-être du meilleur jeu de tête de l’histoire du foot. Dans un reportage de, Courbis se fout de sa gueule en expliquant qu’il n’a aucun mérite avec son front plat et son nez tellement cassé qu’il. Reste qu’avant d’être son coéquipier, Meyrieu avait une image d’Alfano plutôt flippante:Fargeon, lui aussi, se souvient qu’avant son premier déplacement à Toulon avec Bordeaux, on lui avait dit de ne pas trop s’amuser avec la balle parce que l’on comptait sur lui toute la saison. Aujourd’hui qu’il connaît l’animal, c’est différent:Bérenguier de confirmer:Au milieu de ces brutes au grand cœur brillent quelques étoiles. Laurent Paganelli, donc, mais surtout le jeune David Ginola, pas encore « Magnifico » mais déjà trois classes au-dessus du tout-venant de la D1., se souvient Joël Henry.‘Reste avec moi, t’inquiète, ils sont jaloux.’ » Bizarrement, l’attelage fonctionnera. En 1988, Toulon échoue à un souffle de la qualification européenne en terminant cinquième du championnat, le meilleur classement de son histoire. Et dans une ville traditionnellement tournée vers le rugby, le football enflamme les gradins du stade Mayol. Du jamais-vu avant, ni après.Quand il évoque les succès du Toulon de ces années-là, Mourad Boudjellal, enfant du pays et actuel président du club de rugby de la ville, avance la thèse suivante:Hélas pour Courbis et sa bande, leur aventure se confondra justement avec ce qu’il faut bien appeler le folklore varois des années Yann Piat (1). C’est qu’à sortir tard le soir, les joueurs de Rolland sont amenés à croiser les gars du milieu., témoigne Joël Henry. Jean-Louis Fargette? Aussi appelé, la « connaissance » d’Henry était en fait l’un des grands parrains varois, mouillé jusqu’au cou dans à peu près tout ce qu’il y avait d’illégal dans le 8-3 à cette époque.À son enterrement à La Valette-du-Var, en 1993, on croisa plusieurs milliers de personnes et une épitaphe:Fargette était proche de Maurice Arreckx, maire marron de Toulon jusqu’en 1985 et... bienfaiteur de l’équipe de foot. Encore joueur, « coach » était allé voir l’élu pour que Toulon continue de jouer à Mayol., expose Courbis. Le politicien sera aussi aux premières loges quand sera prise la décision de créer une caisse noire, nécessaire à la venue de joueurs du calibre de Joseph-Antoine Bell, Philippe Anziani, Bernard Pardo ou encore Laurent Roussey.se souvient Courbis.‘On va faire sortir une somme au black.’ » Alors président du conseil général du Var, Arreckx détaille la combine à Courbis et Alain Asse, le président du club toulonnais:‘Je vais me démerder pour vous filer trois millions de francs. Pour qu’il n’y ait pas de jaloux, on dira que c’est pour le centre de formation, mais on s’en fout, vous les filez aux pros si vous voulez!’ » Acharnement symbolique pour le Sporting, l’éclosion dans l’effectif de François Vanverberghe (2), le neveu du parrain Francis le Belge., explique l’entraîneur, qui se défend d’avoir copiné avec les gangsters de son temps:Forcément, l’histoire ne pouvait que mal finir. Elle finira mal. Lors de la saison 1990-1991, le Sporting assure son maintien in extremis à la dernière journée, grâce à un nul contre Monaco (1-1). C’est que la méthode Courbis a aussi ses limites., punit Christian Dalger, coach de Courbis avant que celui-ci ne le remplace. Plus grave, les ennuis glissent progressivement du terrain à l’extrasportif. On parle de détournements de fonds équivalents à 13 millions de francs, d’un déficit de 7,1 milliards de centimes. Le jeune Antoine Kombouaré, qui arrive tout juste de Nantes, assiste à la débandade avec ses yeux de novice:Courbis fera un peu de garde à vue, avant de partir s’engager à Endoume, puis à Bordeaux. Parallèlement, la majorité des joueurs quitteront le navire, qui échouera finalement en troisième division, en 1993. Vingt ans plus tard, alors que le club ne s’est toujours pas relevé, l’ancien entraîneur de Toulon reconnaît qu’il a roulé un peu trop vite, mais refuse les leçons de morale:Et pourquoi ça? Jalousie, bien sûr.C’est bien connu: en France, on n’aime pas les gens qui réussissent...