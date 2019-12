La Lazio terrasse la Juve et rafle la Supercoupe d'Italie

142

Juventus (4-3-3): Szczęsny - De Sciglio (Cuadrado, 55e), Bonucci, Demiral, Sandro - Bentancur, Pjanić, Matuidi (Douglas Costa, 74e) - Dybala, Ronaldo, Higuaín (Ramsey, 66e). Entraîneur : Maurizio Sarri.



Lazio (3-5-2) : Strakosha - Felipe, Acerbi, Radu - Lazzari, Milinković, Leiva (Cataldi, 64e), Luis Alberto (Parolo, 68e), Lulić - Correa, Immobile (Caicedo, 82e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Remake de 2017 pour la Lazio.Comme il y a deux ans, lesont fait voler la Juve en éclats en finale de Supercoupe d'Italie (3-1). À Riyad, en Arabie saoudite, les hommes de Simone Inzaghi ont dominé de la tête et des épaules un choc qui n'en a finalement jamais été un.D'entrée de jeu, lesmettent davantage d'intensité et se procurent les meilleures opportunités. À la suite d'une belle remise en retrait de Sergej Milinković-Savić, Luis Alberto trompe Wojciech Szczęsny et lance parfaitement la rencontre (16). Quinze minutes plus tard, Joaquín Correa n'est pas loin de faire le break, mais le portier polonais, cette fois-ci, est impérial (32). La Juventus n'est pas dans le coup, mais peut compter sur ses stars pour se refaire la cerise. CR7 allume, Thomas Strakosha repousse, mais Paulo Dybala suit bien et permet à lade rentrer aux vestiaires à hauteur de la Lazio (45). Presque cruel, au vu du scénario.Le second acte est identique au premier, la Lazio mène la danse et va parvenir à faire la différence. À la suite d'un déboulé de la mobylette Lazzari, Lulić ajuste le portier turinois au second poteau et redonne l'avantage à la Lazio (72). Arrive alors le temps additionnel, complètement fou, qui va voir Dybala manquer le coup franc de la dernière chance à vingt-cinq mètres. Sur la contre-attaque, Correa perd son duel avec Szczęsny, mais Marco Parolo, qui avait suivi, est fauché à l'entrée de la surface par Rodrigo Bentacur. Carton rouge pour le milieu de la Juve, suivi d'un coup franc de Danilo Cataldi qui heurte la barre avant d'entrer dans la cage turinoise (90+4).La Lazio est aux anges, la Juventus, elle, au fond du trou.