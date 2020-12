La Lazio tenue en échec à Benevento

Benevento (4-3-2-1) : Montipo - Barba, Glik, Tuia (Foulon, 46e), Letizia - Ioniță, Schiattarella, Hetemaj (Di Serio, 81e) - Caprari (Dabo, 81e), Insigne (Improta, 61e) - Lapadula (Falqué, 71e) Entraîneur : Filippo Inzaghi



Lazio (3-5-2) : Reina - Radu, Hoedt, Luiz Felipe (Patric, 59e) - Marušić, Alberto (Andreas Pereira, 80e), Escalante (Cataldi, 80e), Milinković-Savić, Lazzari - Immobile, Correa Entraîneur : Simone Inzaghi

TD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pas de cadeaux entre frérots. Le match entre les deux frangins Inzaghi s'est soldé par un match nul 1-1 qui, forcément, fait plus plaisir à Pippo, coach de Benevento, qu'à Simone, entraîneur de la Lazio.Dès le début de match, pas le temps pour les politesses. Dès la 5e minute et un corner finement joué, Benevento passe le premier avertissement, mais le poteau, puis Reina, donnent un sursis aux. La Lazio se rebiffe et un Luis Alberto décidément pas verni cette saison fracasse le poteau. Pas grave, l'intenable Immobile grille la politesse à son vis-à-vis pour dégeler le tableau d'affichage d'une reprise de volée magistraleLes jouueurs d'Inzaghi Jr semblent avoir fait le plus dur, ont l'occasion de doubler la mise par Luis Alberto, mais se font finalement reprendre juste avant la mi-temps. Des suites d'un corner, Schiatarella envoie une volée qui tape le poteau avant de rentrer. Le vétéran inscrit ainsi son premier but depuis trois ans. Balle au centre.Et puis c'est à peu près tout. La Lazio mène aux points mais rien de bien croustillant à se mettre sous la dent. Une main bien involontaire dans chaque surface ne donne pas à l'arbitre l'envie de faire basculer la rencontre. Milinković-Savić, de la tête et Andreas Pereira, de loin, s'essayent un peu désespérément à sortir une Lazio pâlotte de sa torpeur. En vain. Et au bout, c'est Benevento, par l'entrant Di Serio, qui rate la balle de match. Avant de voir son buteur se faire exclure pour une cisaille. Lesratent le coche et Benevento se contentera de ce petit point.Au moins, personne ne fera la gueule à Noël, chez les Inzaghi.