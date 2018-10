La Lazio sèche la Fiorentina, Milan confirme

8

AC Milan (4-3-3) : Donnarumma - Abate, Musacchio, Zapata, Rodríguez - Kessié, Biglia, Bonaventura - Suso, Higuaín, Çalhanoğlu. Entraîneur : Gennaro Gattuso.



Chievo (4-4-2) : Sorrentino - Depaoli, Bani, Rossettini, Barba - Birsa, Rigoni, Radovanović, Leris - Stępiński, Pellissier. Entraîneur : Lorenzo D'Anna.

SS Lazio (3-5-2) : Strakosha - Wallace, Acerbi, Radu - Marušić, Parolo, Lucas Leiva, Milinković-Savić, Lulić - Caicedo, Immobile. Entraîneur : Simone Inzaghi.



AC Fiorentina (4-3-3) : Lafont - Milenković, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi - Benassi, Veretout, Gerson - Chiesa, Simeone, Pjaca. Entraîneur : Stefano Pioli.

Deux passes caressées de Suso , deux conclusions cliniques d'Higuaín dans la surface, et Milan se met tout de suite le Chievo dans la poche à San Siro. Un duo qui en profite pour soigner ses statistiques : voilà l'Argentin à quatre pions inscrits en cinq matchs de Serie A, quand son compère espagnol trône désormais en tête du classement des passeurs, avec cinq services décisifs. Bonaventura n'a dès lors plus qu'à plier l'affaire d'une frappe contrée en seconde période. La réduction du score de Pellissier n'y changera rien : solide, Milan enquille un troisième succès de rang toutes compétitions confondues et n'est plus qu'à trois petits points de la Lazio , actuel troisième de Serie A.Pas toujours bien dans ses baskets ce dimanche, la Lazio n'en a pas moins réussi à faire le boulot à l'Olimpico. Après une entame de match prometteuse, l'ensemble prend une tournure plutôt salace, ponctué de vilaines fautes tactiques, de cartons et de simulations en tous genres. Heureusement qu'il y a Ciro Immobile pour remettre un peu de douceur dans ce monde de brutes : bien servi par une tête sur corner de Radu, l'avant-centretrompe Lafont d'une déviation subtile, à bout portant. Les Violets auront beau pousser en seconde période, lestiendront bon jusqu'au bout et se relancent après la baffe reçue face à Francfort en C3, jeudi dernier